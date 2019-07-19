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Gusttavo Lima, Michel Teló e Vanessa da Mata no sábado (27/07)

Publicado em 

19 jul 2019 às 19:51

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 19:51

SHOW
Buteco Do Gusttavo Lima
Com shows de Gusttavo Lima, Dilsinho e Bruno & Marrone. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra. Entrada: de R$ 120 (frontstage/ meia/ 4º lote) a R$ 500 (Espaço Buteco/ inteira/ 6º lote).
Jota 3
Tributo a Bob Marley, abertura com Sammuca 05. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
FESTIVAL
Vanessa da Mata Crédito: Rodolfo Magalhães
3ª Esquina da Cultura de Guarapari
Shows com Toni Garrido, Vanessa da Mata, Instrumental Maestro Mauro, Banda Vox e Dixieland Jazz Band. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
39ª Festa do Colono
Shows com Xirú do Sul, Rony e Ricy, Michel Teló e Isaac Moreira. Às 18h. Pátio de Festas. Rua Hermann Roelke, 235, Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.
46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves
Shows com Banda Colina, Tchê Tchê Tchê, Conrado e Aleksandro, Cristian Sullivan e Alecs Rodriguez e Banda. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.
Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia
Mostra Pocar de Cinema; Cortejo “Barroco Jazz Band”. Às 19h30. Praça da Matriz. Rua Benonimo Falcão, 56, Conceição da Barra. Espetáculo “A Mala”, de Circo Gamarra (Argentina); Show com Melanina MC’s e Mestrinho e Banda. Às 20h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.
BALADA
Casa da Gruta
Mangle. Às 17h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99766-0667.
Toro
Bridge, com Gustavo Koch, Jess, Pontes, Ricks, Brunelli e Zord. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 22 (antecipado).
Stone Pub
80's Feelings. Às 22h. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Jungle Sunset. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória
Com Dona Fran. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Cervejaria Liverpub
Rock da Tarde, com Leony Diall e banda. Às 16h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
Noite do Chapéu, com Ivan e Matheus e Higino e Gabriel. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (Até 23h); R$ 25 (De 23h a 0h); R$ 40 (Após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
FESTA
Forró de Vila Velha
Ressaca das férias, com Forrofiá. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 22h30); R$ 15 (após 22h30). Informações: (27) 98886-9755.
Ressaca de Itaúnas Sunset
Com Hélio Bentes, Pura Vida, Forró Raiz e DJ Maholics. Às 17h. Restaurante Chico Bento. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Entrada: R$ 20 (promocional).
Arraiá do Boulevard
Às 20h. Com Bangalô. Às 22h. Com Casaca. Domingo. 20h. Luiz Massa Voz e Violão. Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.
MÚSICA AO VIVO
DJ Renato Vervloet
Noite do Vinil. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Encontro de Bambas
Com Eliane Gonzaga, Jimmy Santa Cruz, Maurício Fazz e Edu Szajnbrum. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.
TEATRO
A Mentira Crédito: Gustavo Arrais
A Mentira
Peça de Miguel Falabella, com Miguel Falabella, Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor A/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.
VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim
“Parayba Rio Mulher”, de Parayba Rio Mulher (PB); “Pássaros em chamas”, do Coletivo de Arte Trupe das Pulgas (PR); “O cravo e a rosa”, do Grupo Paiol (PR). Às 9h. Praça Jerônimo Monteiro. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. “Terror e Miséria”, de Coletivo Epicentro, parte da Mostra Paralela. Às 18h. Rua 25 de Março, 171, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. “N”, da Cia Art-Móvel (SP). Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5237.
Café às Quatro
Espetáculo do Grupo Beta de Teatro. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8399.
II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel
Com a peça “Deslady”, da Cia dos Palhaços - Curitiba (PR). Às 18h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Com a peça “Pedaços de Mim”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
MÚSICA AO VIVO
Tamiris Casotto
Às 12h30. Coco Bambu. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert gratuito. Informações: (27) 3141 9100.
Joyce Melo
Às 20h. Coco Bambu. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert gratuito. Informações: (27) 3141 9100.
DJ Renato Vervloet
Sábado. Noite do Vinil. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Samba Amigo
Samba de raiz e bossa nova. Às 14h. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Couvert gratuito. Informações: (27) 98885-7335.
Encontro de Bambas
Com Eliane Gonzaga, Jimmy Santa Cruz, Maurício Fazz e Edu Szajnbrum. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.

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