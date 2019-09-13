Gravação de DVD do Bom Gosto neste domingo (22/09)

SHOW

Verão de Booa

Gravação do DVD do Bom Gosto com participação de Turma do Pagode, Péricles, É o Tchan, Xande de Pilares e Funk Samba Club. Às 16h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 100 (meia/ 5º lote); R$ 200 (inteira/ 5º lote). Informações: (27) 99923-8119. Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto na compra do ingresso.

Bom Gosto Crédito: Rodrigo Kunstmann da Cruz

CONCERTO

A Era Clássica

Série Concertos Itinerantes. Às 19h. Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Av. Jones dos Santos Neves, 6, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

FESTIVAL

2ª Festa da Cana e do Mel

Com João Filipe & Rafael e Alemão do Forró. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.

O cantor Alemão do Forró Crédito: Dalton Binow

2º Encontro de Antigos de Domingos Martins

Com DJ Gums, danças e músicas folclóricas, e as bandas Éden Rock no Acordeon e Fild. Às 10h. Praça Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.

BALADA

Barrerito Chopperia

Domingo Roda de Samba com Clube do Samba, Breno & Bernardo e DJ Gabriel Pratti. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com Victor Kill. Às 18h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 15.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Garotos da Praia, Rabannada DJ e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Sarau da Barão

Especial Gonzaguinha. Às 10h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 13h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

Pedro Costa

Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3062-0390.

TEATRO

Master Class

Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.

Christiane Torloni Crédito: Marcos Mesquita

Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta

Peça com José Augusto Loureiro. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

