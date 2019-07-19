Gavi, Nando Reis, Xande de Pilares e mais nesta sexta (26/07)

Publicado em 19 de julho de 2019 às 19:44 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Gavi Crédito: Nicolas Soares

GAVI

Lançamento do EP "Rebarba", abertura com Georgia. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (portaria).

Milla Moreira

Às 22h. Let‘s Steak e Beer. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99524-4530.

Kaza das Primas

Com o repertório “Rock de Zona”. 22h. Cervejaria Bradus. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4308.

Prando solo

Com músicas do “Vão”, “Estranho Sutil” e seu novo disco “Voador”. Às 21h. Shots Bar. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 695, Jardim Camburi, Vitória. Sem couvert. Informações: (27) 3029-3059.

FESTIVAL

Nando Reis Crédito: Carol Siqueira

3ª Esquina da Cultura de Guarapari

Shows com Nando Reis, Roberta Campos, Banda Talentos, Vanessa Loyola e Rayssa Castro. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.

39ª Festa do Colono

Shows com Banda Merak, Mikaely Lahass, Banda Comichão e Banda Fator X. Às 18h. Pátio de Festas. Rua Hermann Roelke, 235, Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.

46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves

Shows com Swing Serrano, os Avulsos, Xande de Pilares, Banda Tallentos. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.

Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia

“Literatura a Quilo”, com Saulo Ribeiro; Show “Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro”, com Mestre Mirtinho. Às 9h. Feira da Praça São Pedro. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Performance “A História Não Contada do Boi Estrela”, Henrique Selva Manara; Espetáculo Teatral “As Fábulas”, do Teatro Kaô; Show com Silvia Gomes e Banda, e “Fogumano”, participação Jeferson Leite. Às 17h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.

II Festival Sesi de Música Clássica

Concerto de Encerramento do II Festival Sesi de Música Clássica. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3334-7323.

FESTA

Baile do Jean

Comemoração de 10 anos de carreira do Jean du PCB. Às 21h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória. Entrada: R$ 120 (3º Lote/ pista/ meia); R$ 90 (3º Lote/ pista/ meia). Informações: (27) 3224-3726.

Arraiá do Boulevard

Às 20h. Com Amaro Lima. Às 22h. Com Bob Rastaclone. Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.

BALADA

Correria Music Bar

Forro do Correria - After Itaúnas, com Benicio Guimarães (AL). Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.

Stone Pub

Freaky Friday. Às 22h. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Kengaral. Às 21h. Entrada: R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Bolt

No Puedo. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Banda Jukebox. Às 22h. Entrada: R$ 15 (com camisa de banda de rock) R$ 20 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Spellunca Music House

Noite do Flashback 80/90, com Banda Quimera e abertura com Leandro Margozzo. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.

MÚSICA AO VIVO

Raphael Morais

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

LERA

Show de Murilo Abreu com participação de Thaysa Pizzolato e Rodolfo Simor. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Di Morais

Com MPB e samba rock. Às 18h. Praça de Alimentação do Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Sem couvert. Informações: (27) 3325-2243.

Lune Alves

MPB e pop rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

Anfrisio Lima

Às 12h30. Coco Bambu. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3141 9100.

Marcus Macedo

Às 20h. Coco Bambu. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3141-9100.



TEATRO

A Mentira Crédito: Gustavo Arrais

A Mentira

Peça de Miguel Falabella, com Miguel Falabella, Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor A/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.

VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim

“Lechuga Circus”, da Cia Tramp de Palhaços (SP). Às 15h. EMEB "São Vicente". Av. João Calabrez, São Vicente, Cachoeiro. “A Culpa”, de Luiz Carlos Cardoso. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5237.

Café às Quatro

Espetáculo do Grupo Beta de Teatro. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8399.

II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel

Com a peça “Cabaré das Divas”. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

EXPOSIÇÃO



O Trauma é Brasileiro

Exposição de Castiel Vitorino Brasileiro, que tem em seu tema central o trauma vivido pelo seu próprio corpo negro e diaspórico. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 24 de agosto.

Gordofóbica

Exposição de Caio Cruz, no qual o artista desnuda as vísceras de uma sociedade que ainda não consegue digerir sua própria realidade. Abertura às 19h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, São Diogo I, Serra. Visitação: de segunda a sábado, das 8h às 21h; domingos, das 14h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3051-0835. Até 20 de novembro.

Mostra Pequenos Oásis de Tóquio

Exposição de Simone Neiva, Tom Boechat e Clovis Aquino com fotografias, desenhos e aquarelas dos dez complexos arquitetônicos que constituem o cinturão espiritual que protege o Palácio Imperial da cidade de Tóquio. Espaço Expositivo Carlo Crepaz, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Visitação: de terça a domingo, das 11h às 20h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750. Até 4 de agosto.

Cenas de lembranças impermanentes

Exposição dos artistas Matias Mesquita e Raphael Bianco, que questionam a ideia de imutável. Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 10h às 19h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3327-6966. Até 2 de agosto.

Quanto Vale Ou é Em Pó

Exposição da fotógrafa Zélia Siqueira, que tem como eixo principal a reflexão acerca da relação entre o meio-ambiente e a emissão na atmosfera de poluentes de minério de ferro. Biblioteca Central Fernando de Castro Moraes, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 7h às 21h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Informações: (27) 4009-2400. Até 31 de julho.

Universo da Alma Ingênua & A Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini

Exposição parte da 4ª Mostra Internacional da Arte Naif, com obras de grandes nomes da arte naïf como Ângela Gomes (ES, Brasil), Alejandro Pinzón (Colômbia) e Virgínia G. Tamanini (ES, Brasil). Instituto Nacional da Mata Atlântica, Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3259-1182. Até 8 de setembro.

