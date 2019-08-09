Gabriela Brown, teatro e mais nesta terça

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 21:27 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Dia do Curioso Musical

Laboratório Percuciência, com Carlinhos Ferreira. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Gabriela Brown Crédito: Almir Vargas

Gabriela Brown

Lançamento de “Zeugma”. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

HUMOR

Na Fogueira na Estrada

Show Na Fogueira, com Rodrigo Marques, Patrick Maia e Convidados. Às 21h30. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (11) 94527-3621

TEATRO

Quando Acordar a Cidade

Parte do projeto "Surdos, Cegos e Cadeirantes na Cena Diversa do Teatro Capixaba". Às 19h30. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2375.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

Rubem Braga - A Vida em Voz Alta

Às 20h. Teatro Neném Paiva. Rua Cel. Marcondes, Cruzeiro, Muqui. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).

LITERATURA

Café Literário

Com o tema “Entre as Mãos”, com Juliana Leite e mediação de Suely Martiniano. Às 19h. Sala da Palavra, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta