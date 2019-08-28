Festivais e baladas nesta quinta (29/08)

FESTIVAL

Festival Lacração

DJ Lê Bafão (SC). Às 19h. Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Blues Sociedade Acústica, Jefferson Gonçalves (RJ) e Saulo Simonassi (ES). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

BALADA

Fluente

Vai passar mal. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Legado D' Luiz. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (lista até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub, especial Super Pop. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Barrerito Chopperia

Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com DJ Bruno Mooneyhan (RN). Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Let's Linhares

Com Glauco, Jongô, DJ GG. Às 18h. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h).

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com JV Saxx. Às 18h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

FESTA

Quinta Clássica

Com Ubando. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

MÚSICA AO VIVO

Tabacarana

Com lançamento do livro "A Bateria e o Congo", de Thiago Vieira, e workshop. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Gardênia e Piê

Tributo a Edu Lobo. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Banda 7+

Pop rock e MPB. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

