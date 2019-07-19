Festivais, baladas e teatro nesta quinta (25/07)

CONCERTO

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Ma Vlast (Minha Pátria)

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), sob regência de Cláudio Cruz. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves

Show com João Lucas & Marcelo. Às 23h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.

Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia

Espetáculo “#PalavrasCruzadas”, Cia. Nós de Teatro. Às 21h. Galeria Cores e Sabores. Rua Graciano Neves, Centro, Conceição da Barra. Mostra Pocar de Cinema. Às 20h. Praça da Matriz. Rua Benonimo Falcão, 56, Conceição da Barra. Shows com Atitude Positiva e Biafran Lion (EUA). Às 21h. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.

BALADA

Stone Pub

Flame Neon. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

MÚSICA AO VIVO

Letícia Scarpa

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244.

AUDIOVISUAL

2º Mostra Cinema de Bordas

Com os filmes “O tesouro de Cavendish”, de Vinicius Guedes e Bonerges Guedes; “Na hora da morte”, de Milton Santos Jr; “Cinco Cálices”, de Rubens Mello e Julio Wong; “Tropa Zumbite 8 - Zumbis Voadores”, de Michel Klafke; e “Dona Oldina vai às compras”, de Felipe M. Guerra. Às 19h. Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 4009-2222.

Com a Palavra

Lançamento da websérie “Com a Palavra”, de Lilian Menenguci. Às 19h. Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

TEATRO

Café às Quatro Crédito: Fabio Martins

Café às Quatro

Espetáculo do Grupo Beta de Teatro. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8399.

II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel

Com a peça “Estupendo Circo di SóLadies”, do Circo di SóLadies (SP). Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

