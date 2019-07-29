Festa e balada nesta quinta (01/08)

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:30
- Atualizado há 6 anos
Festa
Forró Do Correria
Com Fabiano Santana. Às 21h30. Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Balada
Fluente
Super Pop. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
Inferninho. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória. Entrada: R$10 (Com nome na lista até ás 23h); R$15 (Sem nome na lista ou após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Audiovisual
Cinema e Livros: Sessão na Biblioteca
A Biblioteca Pública de Cariacica e o Cine Colorado apresentam mais uma edição do Projeto "Cinema e Livros" dessa vez exibindo “O Auto da Compadecida”. Às 18h30. Biblioteca Pública Municipal Madeira de Freitas. Rua Santa Marta, número 24-78, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 3386-3376.
