Fenfit, Noite Raulzera e mais nesta sexta (19/07)

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:38
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Noite Raulzera
Show e bate-papo com Sandrera e Sylvio Passos. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 30 (antecipado). Informações: (27) 3335-2953.
FESTIVAL
Vibe Sessions
Com Falcão, Nick Cruz, Woo2Tech e Trio Mafuá. Às 22h. Vibe Itaúnas. Av. Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 80,50 frontstage/ 2º lote); R$ 143,75 (open bar/ 2º lote).
Esquina da Cultura
Com 14 Bis, Moxuara, Alecs Rodrigues e Cleisla Gusmão. Às 19h. Av. Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
Festival de Forró de Itaúnas
DJ Fabricio Bravim convida DJ Messias, Enok Virgulino, Mestrinho Convida Chico César, Trio Xamego e 2ª Final. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 72,22. Informações: (27) 3762-5087.
Festival Origraffes 2019
Com os DJs Deb, Jack, Jota e LD Fli; batalha de MCs e shows com Melanina MC's e Rap do Vale. Às 19h. Praça Central de Feu Rosa. Rua das Avencas, 172, Feu Rosa, Serra. Entrada gratuita.
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Diego Lyra e AMMOR e Duets. Às 18h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Arraiá Boulevard
Com Luiz Massa. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
Festival Wine & Beer
Com Wine Beer Band, Banda 027 e Som de Fogueira. Às 20h. Casarão da Fazenda do Centro. Rod. Pedro Cola ES-166, Castelo. Entrada: R$ 30 (dia); R$ 60 (passaporte). Informações: (28) 99935-3456.
BALADA
Wood’s Vitória
Com João Victor & Vinicius, Breno & Bernardo e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Fluente
Cento iih 50. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Spellunca Music House
Especial Raimundos & Ultraje, com as bandas Herbocinética e Corcel 80. Às 22h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Bolt
Mil Grau. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Meshupa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Beer Fest com Rômulo Aranttes e Projeto Axé de Mesa. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Barrerito Chopperia
Quinta da Confraria com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Com Larissa Pacheco, Big Bat Blues Band, Vintage Gang e Whatever Social Club. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Freelance e Pedro & Lucas. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Cervejaria Bradus
Sexta Prime, com Di Araki. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
Vitrine Music Bar
SEEEXTA!!, com Rafael Reis, DJ KN de Vila Velha e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem nome ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Correria Music Bar
Sextou Trance. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Arraiá da Nação
Com Mauro D’Blaze & Trio Capixaba e Roda de Samba Julina com Kleber Simpatia. Às 19h. Mercado São Sebastião. Rua Lisandro Nicoletti, Jucutuquara, Vitória. Entrada gratuita.
Arraiá do Pega no Samba
Com Leonardo Valentim, Grupos de Quadrilha e DJ Maycon. Às 19h. Quadra da Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Entrada: R$ 10 (dia). Informações: (27) 99868-5429.
Setor Proibido
Shows com ADL, WTF, Melanina MC's, Axant e Bocaum, e Akilla. Às 22h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Entrada: R$ 15 (1º lote).
MÚSICA AO VIVO
Banda Flashback
Flashback dançante. Às 22h30. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.
Mary Amaral
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Marcos Rauta
Axé music, parte do projeto “Axé de Mesa”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Adriano Faquini
Com o show Jazzeando. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Waleska Santos e Trio
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Banda Cósmica e a Komarov
Rock. Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
TEATRO
Pokas
Stand-up de Thiago Ventura. Às 20h e às 21h45. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: de R$ 35 (mezanino/ meia) a R$ 100 (plateia vip/ inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Café às Quatro
Espetáculo do grupo Beta de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
O Rei da Feira
Às 20h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.
