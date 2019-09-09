Home
Divirta-se: Agenda Cultural
Exposição e Literatura nesta terça (10)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:33

 - Atualizado há 6 anos

Exposição - Foto: Tati Hauer/Divulgação"/>

EXPOSIÇÃO

Distâncias do Sentir

Exposição de Khalil Rodor que parte da experiência familiar para abordar a questão da emigração síria no Brasil que afeta o mundo contemporâneo. Abertura às 19h. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 9 de novembro.

LITERATURA

Viagem pela Literatura

Encontro com a escritora Lívia de Azevedo Silveira Rangel. Às 15h. Biblioteca Municipal. Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro. Entrada gratuita.

