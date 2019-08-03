Exposição e festa nesta quinta (08)

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 00:01 - Atualizado há 6 anos

Exposição

Universo da Alma Ingênua Crédito: Gabriela Tores





Último dia: Universo da Alma Ingênua & A Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini

Exposição parte da 4ª Mostra Internacional da Arte Naif, com obras de grandes nomes da arte naïf internacional como Ângela Gomes (ES, Brasil), Alejandro Pinzón (Colômbia) e Virgínia G. Tamanini (ES, Brasil). Instituto Nacional da Mata Atlântica, Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3259-1182. Até 8 de setembro.

O Trauma É Brasileiro

Exposição de Castiel Vitorino Brasileiro, que tem em seu tema central o trauma vivido pelo seu próprio corpo negro e diaspórico. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 24 de agosto.

Gordofóbica

Exposição de Caio Cruz, no qual o artista desnuda as vísceras de uma sociedade que ainda não consegue digerir sua própria realidade. Abertura às 19h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, São Diogo I, Serra. Visitação: de segunda a sábado, das 8h às 21h; domingos, das 14h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3051-0835. Até 20 de novembro.

Mostra de Arte: Inserções

Aniversário do Arte Comvida com pintura ao vivo e exposição. Cabrón Cine Bar. Av. Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Visitação: de terça a sábado, das 18h às 1h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99696-2990. Até 25 de agosto.

Rogério Medeiros, fotógrafo

Exposição que reúne uma série de 20 fotografias que representa uma parte do rico acervo construído pelo fotojornalista Rogério Medeiros em mais de 50 anos de profissão. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 18h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-0307. Até 9 de agosto.





Festa

Forró Do Correria com Amanda Requiao

Com Amanda Requião e Banda. Às 21h30. Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.





