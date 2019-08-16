Home
Edu Falaschi e Queen Experience neste sábado (24/08)

Publicado em 16 de agosto de 2019 às 20:34

 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Queen Experience In Concert

Às 21h. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: de R$ 55 (cadeira prata/ meia/ 1º lote) a R$ 180 (cadeira VIP/ inteira/ 1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.

Edu Falaschi Crédito: Leca Suzuki

Edu Falaschi

Com o show “Temple of Shadows In Concert 2019”. Às 16h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 1º lote) a R$ 160 (camarote/ inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3336-4776.

CONCERTO

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Pipoca e Guaraná

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Sunrise Blues Band. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

4ª Virada Cultural de Linhares

Luciano Maximo Samba, Cipó Cravo, Guilherme Leôncio, Andrew Nascimento, Oziel Ribeiro, DJ Rildo. Às 18h. Palco SERLIHGES. Flaks Dance, Swing Mania, Cia Fernanda Silva, Plaxtico, Purple Son, Marisangela Bispo, Marcos Pimentel, Theus Ramos, The Club, Askaban, No More Silence, Projeto X. Às 16h. Concha Acústica. Congo Linhares, Banda De Tambores Os Gladiadores, Flaks Dance e Trio Arrocha O Nó. Às 16h. Palco Folclore. Oficina De Grafitti com Sagaz, Palco Livre e Coletivo Hip-hop. Às 16h. Palco Hip-hop. Praça 22 de Agosto. Centro, Linhares. Aberto ao público.

18ª Festa do Abacaxi de Marataízes

Com Liandro do Forró e Bonde do Forró. Às 22h. Campo de Brejo dos Patos. Brejo dos Patos, Marataízes. Entrada gratuita.

BALADA

Correria Music Bar

Rock open bar, com show da banda Fulltime. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 98116-3325.

Spellunca Music House

Guns n Roses Cover, com Red Roses; abertura com Iron Gaburro. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.

Motor Rockers

Black Sabbath X Dio, com as bandas Chains of Soul e Louder. Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 16. Informações: (27) 3029-1233.

Bolt

Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ até 1h); R$ 20 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Put* Festa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

E Eu Que Já Fui Emo?. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Barrerito Chopperia

Com Rômulo Aranttes e Ernesto Mathias. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Amanda e João Paulo Araújo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Liverpub Vitória

You Can Dance, com Kessy Borges e banda Soul Mates e DJ John. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wood’s Vitória

Com Manoel JR, Bruna Lima e Breno & Lucas. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Embrazado

Pagode do Dua. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Rayanne Meire, Bianca Vêdova, Raul Mesquita e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Cervejaria Bradus

“Bradus Privilege”, com Jackson Lima. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 20h); R$ 15 (até 21h); R$ 20 (até 22h30); R$ 25 (após 22h30). Informações: (27) 3208-4208.

FESTA

Segue O Baile

Com MC Pocahontas e os DJs Pk Delas, Gabriel Pratti, Nenenzão, Júnior, Klebinho e Koreia. Às 23h. Singo’s Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).

Garota Rosa Shocking

Com a banda The Crew. Às 20h. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15.

ESHC-Crew

Com as bandas Starting Over, Social Disparity, Skydiving From Hell e W.A.N.E. Às 19h. Garage Pub. Rua Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.

GladBattle

Competição de danças urbanas. Às 15h. Mucane - Museu Capixaba Do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-4560.

Noite do Vinil

Com o DJ Renato Vervolet. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

100 anos de Jackson do Pandeiro

Com Projeto Zazueira e Trio Mafuá. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99663-2104.

10ª Maratona de Forró

Forró Bemtivi, João Victor do Acordeon convida Bárbara Greco, Mafuá convida Gustavo Pingo e DJ Berim. Às 22h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha Vitória, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3227-9119.

RoRofest

Com Rooster, Sad Funny, Cri$e, Renegades of Funk e Beck Power. Às 18h. Área 22. Av. Carlos Lindemberg, 5126, Planalto, Vila Velha. Entrada: R$ 10.

MÚSICA AO VIVO

Estilo Trio

Jazz e bossa. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 12h30. Salino Restaurante. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Informações: (27) 3361-1508.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Floyd Acústico

Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Daniel Silva

Às 19h30. Galeria 027, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita.

Wilds Taylor

MPB e pop rock. Às 19h. Shopping Moxuara. Av. Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.

Norberto Anderson Fyhn

Instrumental. Às 19h. Frascati Restaurante Italiano. Rua Moacyr Avidos, 47, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99263-5791.

TEATRO

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

A Filha do Regimento

Espetáculo de ópera, da Ópera Prima, orquestra sob regência de Alice Nascimento. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R4 40 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

Romeu e Julieta no Paraíso

Espetáculo da Rizzo Companhia de Teatro. Às 14h e às 17h. Teatro Neném Paiva. Rua Coronel Marcondes, 134, Cruzeiro, Muqui. Entrada: R$ 5.

DANÇA

Ma'kwenda Ma'kuisa! Memórias de um Corpo Negro

Espetáculo da Cia de Dança Afro Negraô. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

LITERATURA

Invernos

Lançamento do livro de Claudia Sabadini. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita, livro à venda por R$ 30.

