Diogo Nogueira e Benito de Paula na Serra neste sábado (13/07)

SHOW
Diogo Nogueira e Benito do Paula
Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: R$ 150. Informações: (27) 3338-3009.
Algazarra Coral
Concerto em comemoração ao “Dia Internacional do Rock”. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Com shows de No seu Abracinho, Pop & Jazz Orquestra, Silva canta Marisa e Marcos Aço Doce. Às 18h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Arraiá Boulevard
Com Trio Maracá. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
12º Forró Bobó
Concurso de Forró, shows com Thalia Francisco e Os Santanas. Às 18h. Praça de Eventos. Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.
Festa Julina na Terra dos Tropeiros
Stand-up com Tonho dos Couros e show com Cristian Greik. Às 18h. Praça David Gomes. Centro, Ibatiba. Aberto ao público.
BALADA
Fluente
WAVE. Às 16h. Entrada: gratuita (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Match. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
404. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (50 primeiros com a pulseira da Fluente); R$ 15 (lista/ após os 50 primeiros); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Wood’s Vitória
Pedro & Willian, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Stone Pub
Escola de Rock. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (com casaco em bom estado para doação); R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Dia Mundial do Rock, com Pearl Jam Cover e Banda BR 07. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Cervejaria Bradus
Sábado in Rock, com PlayHitz. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
Correria Music Bar
Dia Mundial do Rock. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (antecipado). Informações: (27) 98116-3325.
Fire Pub
Dia Mundial do Rock, com Merak. Às 18h30. Av. Vitória, 133, Nova Brasília, Cariacica. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 98854-1272.
Embrazado
Com Like a Boss, Usados e Semi Novos, Sheep & Parafina e Back To The Past. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 27,50 (meia); R$ 55 (inteira).
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 22h30); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Willer Primavera e Rickson Maioli. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Black Minds
Blackmente convida Juba e Masknobeat. Às 18h. Instituto Aprender Cultura. Rua da Liberdade, Flexal 2, Cariacica. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 99986-9935.
Arraiá no Polo
Com teatro e a Bateria da MUG. Às 9h. Rua Santa Rosa, Glória, Vila Velha. Aberto ao público.
Dia Mundial do Rock
Com banda Rock In Dobro, no Grappino RangoBar, e Diego Lyra e banda, na Casa de Bamba. Às 20h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (para os dois bares).
Forró de Vila Velha
Tributo a Luiz Gonzaga, com Gustavo Pingo e convidados e DJ André Barros. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98886-9755.
Vinyl Factory
Às 18h. Cervejaria Mula Rouge. Rua Dr. Azambuja, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99997-3921.
MÚSICA AO VIVO
Ana Diene
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Paixão Brasileira
Com Zé Lopes, Paulo Sodré e Carlos Augusto. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.
Ana Carla e Fraga
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Rogerinho do Cavaco
Samba, tributo a Beth Carvalho, com participação Michelle Montalvão e Tiago Brito. Às 20h. Bar e Restaurante Pier 27. Rua Doutor Silva Melo, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (individual); R$ 100 (mesa para 4 pessoas). Informações: (27) 98806-6824.
Vitor Locatelli
Rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99612-7942.
Samba Amigo
Samba. Às 14h. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
TEATRO
Papai é uma Piada
Stand-up de Matheus Ceará. Às 18h30. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.
A Noite Iluminada
Espetáculo da Companhia Junco. Às 19h. Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindemberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 99916-8000.
Viajante
Espetáculo da Companhia Do Outro. Às 19h. Palácio da Cultural Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
DANÇA
Gente que Dança
Espetáculo do Núcleo Cachoeirense de Dança. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.