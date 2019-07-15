Dia do Curioso Musical e Samba nas Montanhas: destaques de terça (15/07)

FESTIVAL

Rogerinho do Cavaco Crédito: Site Oficial Rogerinho do Cavaco

26º Festival de Inverno de Domingos Martins

Shows com Rogerinho do Cavaco e Banda. Às 20h. Parque Dr. Arthur Gerhardt. Av. Presidente Vargas, Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.

Festival de Forró de Itaúnas

DJ Fabricio Bravim, Trio Estopim, Banda de Pifanos de Caruaru, Chico Santos & Mauricio Paraxaxar e 3ª Eliminatória. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 61,12. Informações: (27) 3762-5087.

SHOW

Fernando Duarte Crédito: Nilton dos Anjos

Curioso Musical – Violão Tenor

Show didático, com Fernando Duarte. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Bolt

Terçou. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Com Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

LITERATURA

Uma Palavrinha

Pré-lançamento do livro de Juane Vaillant, Isabella Mariano e Aline V. Miranda. Às 18h. Casa da Bruxa. Av. Nossa Senhora da Penha, 787, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita.

