Dança e música nesta terça (20/08)

Publicado em 19 de agosto de 2019 às 16:37

SHOW

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Rúbia Vieira

Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.

BALADA

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Com Breno & Bernardo e Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

MÚSICA AO VIVO

Anatasha Meckenna

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

DANÇA

ZOON Crédito: Victor Barros/ Divulgação

ZOON

Espetáculo da Cia Reverence, parte do projeto Terças de Arte no Sesi. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

LITERATURA

Viagem pela Literatura

Contação de Histórias com Vitor Passarim. Às 14h30. Parque Barreiros. Rodovia Serafim Derenzi, São Cristovão, Vitória. Entrada gratuita.

