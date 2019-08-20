Home
>
Divirta-se: Agenda Cultural
>
Concerto, festas e baladas nesta sexta (23/08)

Concerto, festas e baladas nesta sexta (23/08)

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 19:18

 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Recomendado para você

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

E não para por aí! Programação conta ainda com Patati e Patatá, Parque Aberto, pagodes, peças de teatro infantil e especiais de Natal

Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Fim de semana chegou! Dia ainda conta com cantatas de Natal, Viradinha da Thelema, festival Casa Corais Downtown e baile charme

Para todos! Patati e Patatá, Parque Aberto e Negão Original neste sábado (6)

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Pipoca e Guaraná

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Like a Boss e Big Bat Blues Band. Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

4ª Virada Cultural de Linhares

Com Escola Unerê Artes Circense, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Cia Fernanda Silva, Dirty Boots Band, Swing Mania, Matinê Rock, Cia Fernanda Silva, Rádio Rock, Swing Mania, Laura Viana. Às 19h. Concha Acústica. Praça 22 de Agosto. Centro, Linhares. Aberto ao público.

18ª Festa do Abacaxi de Marataízes

Com Flesh Martins e Felipe Fantim. Às 21h. Campo de Brejo dos Patos. Brejo dos Patos, Marataízes. Entrada gratuita.

BALADA

Bolt

Mil grau. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ até 1h); R$ 15 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Especial Legião Urbana & Rock Nacional, com Metrópole. Às 22h. Entrada gratuita. Forro do Correria, com Raízes do Sertão. Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Fluente

Funk a Holic. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

Spellunca Music House

Especial Paralamas do Sucesso, com Os Alagados; abertura com Geraldo Pacheco Trio. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.

Stone Pub

Latina RBD. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Sexta da Baladinha com Rian & Rodrigo e SambAdm. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 12 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Felipe Brava e Eder & Allan. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Liverpub Vitória

Aniversário da Cervejaria Liverpub, com as bandas Lema e Lady Steel. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Casa da Gruta

Forró da Onça, com Trio Capixaba convida Gustavo Pingo. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10.

Wood’s Vitória

#Woodslar, com Natalia & Eliana, Michelle Freire e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Átila Diniz, Rômulo Arantes, DJ Pett e DJ Luuh. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30. 

Vitrine Music Bar

Baile da Rapunzel, com DJ Rapunzel, Nesse Clima, DJ Klebin e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (antecipado); R$ 30 (lista). Informações: (27) 99950-1515.

Cervejaria Bradus

"Rock In Bradus", com PlayHits. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

FESTA

Taao Kross Crédito: Kevin Cordewener

Pacha Ibiza White

Com Taao Kross (Ibiza), Gabe (RJ), Gabriel Boni (SP), Jess Benevides, Brunelli e Ricks. Às 23h. Área Verde do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira).

Clube do Forró

Com Forrózinho Retrô. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.

3x3

Com Banda Cósmica, The Bloops e Ramelas da Ilha. Às 21h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

Sexta Capixaba

Com The Rain e Fulldrive. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 14. Informações: (27) 3029-1233.

MÚSICA AO VIVO

Ana Diene

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Giba Byblos

Blues. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Micheli Montalvão

Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Lilian Lomeu

Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Tatiani Celeste e Vinicius Piê

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

TEATRO

A Filha do Regimento

Espetáculo de ópera, da Ópera Prima, orquestra sob regência de Alice Nascimento. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

LITERATURA

Encontro com o Escritor

Com Eliomar Mazoco, parte do projeto “Viagem pela Literatura”. Às 15h. Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais