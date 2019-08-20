Concerto, festas e baladas nesta sexta (23/08)

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 19:18
- Atualizado há 6 anos
CONCERTO
Pipoca e Guaraná
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTIVAL
1º Vitória Jazz e Blues Festival
Com Like a Boss e Big Bat Blues Band. Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.
4ª Virada Cultural de Linhares
Com Escola Unerê Artes Circense, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Cia Fernanda Silva, Dirty Boots Band, Swing Mania, Matinê Rock, Cia Fernanda Silva, Rádio Rock, Swing Mania, Laura Viana. Às 19h. Concha Acústica. Praça 22 de Agosto. Centro, Linhares. Aberto ao público.
18ª Festa do Abacaxi de Marataízes
Com Flesh Martins e Felipe Fantim. Às 21h. Campo de Brejo dos Patos. Brejo dos Patos, Marataízes. Entrada gratuita.
BALADA
Bolt
Mil grau. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ até 1h); R$ 15 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Especial Legião Urbana & Rock Nacional, com Metrópole. Às 22h. Entrada gratuita. Forro do Correria, com Raízes do Sertão. Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Fluente
Funk a Holic. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Spellunca Music House
Especial Paralamas do Sucesso, com Os Alagados; abertura com Geraldo Pacheco Trio. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.
Stone Pub
Latina RBD. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Sexta da Baladinha com Rian & Rodrigo e SambAdm. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 12 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Toca o Berrante Aê” com Felipe Brava e Eder & Allan. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Liverpub Vitória
Aniversário da Cervejaria Liverpub, com as bandas Lema e Lady Steel. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Casa da Gruta
Forró da Onça, com Trio Capixaba convida Gustavo Pingo. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10.
Wood’s Vitória
#Woodslar, com Natalia & Eliana, Michelle Freire e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Átila Diniz, Rômulo Arantes, DJ Pett e DJ Luuh. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Vitrine Music Bar
Baile da Rapunzel, com DJ Rapunzel, Nesse Clima, DJ Klebin e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (antecipado); R$ 30 (lista). Informações: (27) 99950-1515.
Cervejaria Bradus
"Rock In Bradus", com PlayHits. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
FESTA
Pacha Ibiza White
Com Taao Kross (Ibiza), Gabe (RJ), Gabriel Boni (SP), Jess Benevides, Brunelli e Ricks. Às 23h. Área Verde do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira).
Clube do Forró
Com Forrózinho Retrô. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.
3x3
Com Banda Cósmica, The Bloops e Ramelas da Ilha. Às 21h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Sexta Capixaba
Com The Rain e Fulldrive. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 14. Informações: (27) 3029-1233.
MÚSICA AO VIVO
Ana Diene
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Giba Byblos
Blues. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Micheli Montalvão
Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Lilian Lomeu
Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Tatiani Celeste e Vinicius Piê
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
TEATRO
A Filha do Regimento
Espetáculo de ópera, da Ópera Prima, orquestra sob regência de Alice Nascimento. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.
LITERATURA
Encontro com o Escritor
Com Eliomar Mazoco, parte do projeto “Viagem pela Literatura”. Às 15h. Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o