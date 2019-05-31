Chico César, Skylab e mais: os destaques de sábado (08/06)

SHOW

Chico César Crédito: Josefina Tramontin

Chico César

Abertura com Banda Tamarear, com Macacko e Marcos Clement. Às 18h. Centro de Visitantes do Projeto Tamar. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3225-3787.

Rogério Skylab Crédito: Alexandre Rezende

Rogério Skylab

Abertura com Lordose Pra Leão. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 30 (meia/ 1º lote); R$ 60 (inteira/ 1º lote). Informações: (27) 98116-3325.

Facção Caipira Crédito: Camila Padilha

Facção Caipira

Às 19h. Canto Caparaó. Rua Padre Anchieta, 107, Centro, Alegre. Entrada gratuita.

Saulo

Com o show do DVD “Sol Lua Sol”. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 70 (meia/ 2º lote); R$ 140 (inteira/ 2º lote).

FESTIVAL

Arraiá Moxuara

Renêr Nogueira. Às 18h. Shopping Moxuara. Av. Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2600.

26º Festival do Vinho de Domingos Martins

Shows de Rony & Ricy, Pura Vida, Forró Comichão e grupo Revelação. Às 20h. Rancho Lua Grande. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 46 (meia); R$ 92 (inteira). Informações: (27) 3268-1679.

FESTA

Bekoo das Pretas

Edição Beykoochella. Às 22h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoíra, Vitória. Entrada: R$ 15 (2º lote); R$ 25 (portaria).

2ª Feijoada Solidária da Caoca

Com Leley do Cavaco, JR Caprichosos, Emerson Xumbrega, Vlad AKS, Kleber Simpatia, Samba DiVerso e A Força do Samba. Às 12h. Sede da Caoca. Rua Professor Mário Bodart, 304, Maria Ortiz, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3327-4928.

Forró de Vila Velha

Festa Junina do Forró de Vila Velha com Isaac do Acordeon. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.

ESPECIAL

Slam Xamego

Às 17h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Carlos Bonadian

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

TEATRO

O Livro dos Espíritos