Camerata e baladas neste domingo (08/09)

CONCERTO

Do Novo Mundo

Concerto da Orquestra Camerata Sesi, sob regência de Leonardo David e participação do violoncelista Luiz Fernando Venturelli, com obras de Dvorák. Série Concertos Didáticos. Às 11h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

41ª Expoagro

Com Santarens, Senssasamba, Projeto Feijoada, Baby Shark e Patrulha Canina. Às 12h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.

BALADA

Barrerito Chopperia

Com Nesse Clima, Breno & Bernardo, DJ Gabriel Pratti, DJ Jv de Vila Velha e DJ Cabeça do MDG. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com Phill Fernandes. Às 12h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Garotos da Praia, DJ Vinny e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

Let’s Vitória

Tardezinha do Let’s, com Glauco, Junto & Misturado, DJ Bero. Às 17h. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

FESTA

Show da MUG

Shows com Thiago Brito e grupo Musical, DJ Pato e integrantes da Escola. Às 20h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

MÚSICA AO VIVO

Di Morais

MPB. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Marcus Macedo

Variado. Às 13h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

TEATRO

Jornada

Espetáculo do grupo Candeeiro de Teatro. Às 18h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Vitória. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 3051-0835.

