Cainã e festas no Interior são os destaques desta quinta (05/09)

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 19:34 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Entre dois Mundos: Bach e Villa Lobos

Com Sônia Rubinsky e Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa). Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

XV Fitac - Festa das Culturas

Com Banda Kadence. Às 21h. Praça Principal. Rua Vicente Peixoto de Mello, 8, Centro, Itaguaçu. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-0784.

Festa de Ibiraçu

Com Dório & Gabriel e Amado Batista. Às 21h. Centro de Eventos César Rosalém. Ibiraçu. Entrada gratuita.

Salão e Congresso Brasileiro de Cachaça

Com Banda de congo Beatos de São Benedito, Brasil Pandeiro e Escola de Samba Mocidade Unida da Glória. Às 17h. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 50 (dia).

41ª Expoagro

Com Garotos Tradição, Presttigio, Garota Bronzeada, Barrozinho, Fabrycio Venturini e Matheus & Kauan. Às 14h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.

Degusta Beer – Vitória 468 anos

Com Overphone e Casaca. Às 19h. Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.

BALADA

Fluente

Farofada. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ Jean Du PCB e DJ JR. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 22h); R$ 5 (após 22h). Informações: (27) 99810-4312.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Mikaelly Lahass, Rômulo Aranttes e 2V. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

FESTA

Test Drive

Com Cainã e a Vizinhança do Espelho. Às 19h. Bravo Estúdio. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99576-6417.

Cainã e a Vizinhança do Espelho Crédito: Cainã Morellato

AUDIOVISUAL

Rocha Matriz

Pré-estreia do documentário de Miro Soares e Gabriel Menotti, com acompanhamento ao vivo do músico e compositor britânico Gavin Singleton. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3334-7323.

MÚSICA AO VIVO

Projeto Balancê

Especial Zeca Pagodinho. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

DANÇA

(des)Equalizar

Espetáculo da Cia de Dança Reverence. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

(des)Equalizar Crédito: Bernardo Firme

