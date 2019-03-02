Baladas, shows e festa nesta terça de carnaval (05/03)

Publicado em 01 de Março de 2019 às 22:37

Publicado em 

01 mar 2019 às 22:37
SHOW
Banda Jeito Moleque estreia no Espírito Santo com show que inaugura novo cenário Crédito: Divulgação/RF Comunicação
CarnaMais
Jeito Moleque (SP), Jongô (ES), DJ Phill Fernandes (ES) e DJ Ivo Furtado (ES). Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Entrada: de R$ 30 (meia/ front stage) a R$ 130 (open bar).
BALADA
Lá Na Beira Mar
Abertura da Casa. Às 13h. Entrada gratuita. After do Bloco amigos da Onça, festa Baile na Moita, com Igor Maia, Léo Vais, Duda Moulin e Icarai. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado). Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória.
Fluente
Ressuscita. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros).. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
Todo Carnaval Tem Seu Fim, com show com Caras Estranhos. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Embrazado
Balada do Maycon, Sue, MC Kassinho. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).
Bolt
Mil Grau Folia. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Illusionize Crédito: Alechandre Palermo
Cafe de La Musique
Banda Eva e Illusionize. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira).
Thale Beach
Felguk. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 50. Informações: (27) 99276-2942.
FESTA
Forró de Carnaval
Gustavo Pingo e Trio. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
Feliz ano novo
Com Sol Pessoa e convidados. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
 

