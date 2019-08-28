Baladas e música ao vivo nesta quarta (28/08)

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 16:04 - Atualizado há 6 anos

FESTIVAL

Festival Lacração

Oficinas e mesas de debate. Às 9h. Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

BALADA

Beb’s Vitória

Forró do Beb’s, com Jardel e convidados. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.

Barrerito Chopperia

Quarta do Futebol com Nesse Clima e DJ JR. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 5 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Quartaneja” com Bruno Macedo e Alan Venturin. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Alan Venturin Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

MÚSICA AO VIVO

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.

rodrigo e cecitonio Crédito: LINO FELETTI

Banda Soul

Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta