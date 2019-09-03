Home
Baladas e dança nesta quarta (04/09)

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 19:16

 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Concerto Flauta Brasil

Parte do projeto Cena Musical, com Sérgio Barrenechea (RJ), Eduardo Rosa (ES), Sérgio Morais (DF) e José Benedito Gomes (ES). Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Degusta Beer – Vitória 468 anos

Com Som de Fogueira. Às 20h. Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.

BALADA

Barrerito Chopperia

Quarta do “Futiba” com roda de samba com De Bem com a Vida. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Quartaneja” com Lilian Ferr e Felipe Brava. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Felipe Brava. Crédito: Fillipe Leal - Divulgação

Beb’s Vitória

Forró do Beb’s, com Forró Raiz. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.

DANÇA

(des)Equalizar

Espetáculo da Cia de Dança Reverence. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8396.

(des)Equalizar Crédito: Bernardo Firme

HUMOR

Malu Convida

Com Thiago Oliveira e participações de Luciano Borgh, Hebert Cruz e Diogo Rosa. Às 18h. Taberna Gastromusicbar. Rua Carlos Gomes, 433, Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 99654-5946.

MÚSICA AO VIVO

Claudio Mathias

MPB. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.

rodrigo e cecitonio Crédito: LINO FELETTI

LITERATURA

Conversa Literária

Com o tema “O medo da folha em branco”. Às 19h30. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.

Muqui e sua História - Um Museu a Livro Aberto

Lançamento do livro de Sandra M. Cirillo Lourenço. Às 19h30. Biblioteca Pública Estadual. Av. João Batista Parra, 165, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

