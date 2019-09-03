Baladas e dança nesta quarta (04/09)

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 19:16
- Atualizado há 6 anos
CONCERTO
Concerto Flauta Brasil
Parte do projeto Cena Musical, com Sérgio Barrenechea (RJ), Eduardo Rosa (ES), Sérgio Morais (DF) e José Benedito Gomes (ES). Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
Degusta Beer – Vitória 468 anos
Com Som de Fogueira. Às 20h. Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
BALADA
Barrerito Chopperia
Quarta do “Futiba” com roda de samba com De Bem com a Vida. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Lilian Ferr e Felipe Brava. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Forró Raiz. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
DANÇA
(des)Equalizar
Espetáculo da Cia de Dança Reverence. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8396.
HUMOR
Malu Convida
Com Thiago Oliveira e participações de Luciano Borgh, Hebert Cruz e Diogo Rosa. Às 18h. Taberna Gastromusicbar. Rua Carlos Gomes, 433, Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 99654-5946.
MÚSICA AO VIVO
Claudio Mathias
MPB. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.
LITERATURA
Conversa Literária
Com o tema “O medo da folha em branco”. Às 19h30. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
Muqui e sua História - Um Museu a Livro Aberto
Lançamento do livro de Sandra M. Cirillo Lourenço. Às 19h30. Biblioteca Pública Estadual. Av. João Batista Parra, 165, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
