Home
>
Divirta-se: Agenda Cultural
>
Balada nesta quinta (12)

Balada nesta quinta (12)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:44

 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Recomendado para você

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

E não para por aí! Programação conta ainda com Patati e Patatá, Parque Aberto, pagodes, peças de teatro infantil e especiais de Natal

Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Fim de semana chegou! Dia ainda conta com cantatas de Natal, Viradinha da Thelema, festival Casa Corais Downtown e baile charme

Para todos! Patati e Patatá, Parque Aberto e Negão Original neste sábado (6)

Especial Videogame

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo sob regência de Leonardo David. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Humanidades

Concerto da Orquestra Jovem de Sopros e Percussão. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Unimoto Rock

Banda Avenida Principal. Às 17h. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

BALADA

Fluente

Eu sou Rolezeira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub - Especial Super Pop. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Bárbara Greco. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Willer Primavera, João Fellipe e Rafael e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ Jv de Vila Velha. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 22h); R$ 5 (após 22h). Informações: (27) 99810-4312.

Let's Linhares

Bendita Quinta, com Glauco e DJ Bero. Às 18h. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares. Entrada: gratuita (até 20h); R$ 10 (após 20h).

MÚSICA AO VIVO

Geh Santos

Variado. Às 18h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Gardenia e Vinicius Piê

Tributo a Kid Abelha. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Dinho Netto

Variado. Às 19h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Edson Mineiro & Fabio Guerra

Às 20h30. Butecaria Vital. Rua Olgamitho Rodrigue, Santa Mônica, Vila Velha. Couvert: R$ 4. Informações: (27) 99831-3890.

Jazz Trio

Jam Jazz & bossa, com Gean Pierre, Paulo Sodré e Gabriel Ruy. Às 20h. Convés Restaurante e Bar. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99987-7369.

Tom Gomes

Samba, choro e MPB. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99663-2104.

Fogo Leve

Com Betty Feliz, Roger Bezerra, Hugo Maciel e Marlon Aloyr. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

LITERATURA

O Espelho Negro de uma Nação

Lançamento do livro organizado por Adriana Campos, Gilvan Ventura e Kátia da Motta. Às 18h30. Adufes, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 540, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais