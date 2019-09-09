Balada nesta quinta (12)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:44 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Especial Videogame

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo sob regência de Leonardo David. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Humanidades

Concerto da Orquestra Jovem de Sopros e Percussão. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Unimoto Rock

Banda Avenida Principal. Às 17h. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

BALADA

Fluente

Eu sou Rolezeira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub - Especial Super Pop. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Bárbara Greco. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Willer Primavera, João Fellipe e Rafael e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ Jv de Vila Velha. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 22h); R$ 5 (após 22h). Informações: (27) 99810-4312.

Let's Linhares

Bendita Quinta, com Glauco e DJ Bero. Às 18h. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares. Entrada: gratuita (até 20h); R$ 10 (após 20h).

MÚSICA AO VIVO

Geh Santos

Variado. Às 18h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Gardenia e Vinicius Piê

Tributo a Kid Abelha. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Dinho Netto

Variado. Às 19h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Edson Mineiro & Fabio Guerra

Às 20h30. Butecaria Vital. Rua Olgamitho Rodrigue, Santa Mônica, Vila Velha. Couvert: R$ 4. Informações: (27) 99831-3890.

Jazz Trio

Jam Jazz & bossa, com Gean Pierre, Paulo Sodré e Gabriel Ruy. Às 20h. Convés Restaurante e Bar. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99987-7369.

Tom Gomes

Samba, choro e MPB. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99663-2104.

Fogo Leve

Com Betty Feliz, Roger Bezerra, Hugo Maciel e Marlon Aloyr. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

LITERATURA

O Espelho Negro de uma Nação

Lançamento do livro organizado por Adriana Campos, Gilvan Ventura e Kátia da Motta. Às 18h30. Adufes, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 540, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.

