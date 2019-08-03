Balada, música ao vivo e festa nesta sexta (09)

CONCERTO

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Clássico pela Oses

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo especial Romeu e Julieta, sob regência de Leonardo David. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

Vitória Wine Experience

Com MB Trio e Azul. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

World Food

Com Banda Replay, Rodrigo Sheep com participação do cantor Nasi, e Back To The Past. Às 18h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.

Boteco Degusta

Com Diego Lyra e Usados & Seminovos. Às 19h30. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Fluente

Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

Tribute Day, com Hellroute e High Voltage. Às 22h. Entrada: R$ 15. Sexta Alternativa, com Festina Lente, Histona, Envolto e Rufinos. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Bolt

Madness. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Bailão do Barrerito com Os Gargantas de Ouro e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Stone Pub

Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Fire Pub

Tributo Engenheiros do Hawaii, com Eng. Trio. Às 20h. Av. Vitória, 133, Nova Brasília, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Wood’s Vitória

Com Manoel Jr., Juliano Couto, Rômulo Santos e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Liverpub Vitória

BJ Trio. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Willer Primavera e Diego Santana. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Bero, Sué, Jess e Luuh. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Cervejaria Bradus

Rock in Bradus, com Like a Boss. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Sexxxta, com Glauco, DJ Pedro Schimid e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Clube do Forró

Com Forró Bemtivi. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.

Baile da Ilha

Com Filipe Ret, Mc Poze do Rodo, 1Kilo e DJ Nikão. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Projetada, Cariacica. Ingresso: de R$ 40 (2º lote/ pista) a R$ 70 (3º lote/ área Vip). Informações: (27) 99798-9897.

Sexta Rap

Suspeitos na Mira, Leandro Bonfim, Anomia, Leacin Said, DJ Eric Jack. Às 19h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Quarto Crescente

Jazz. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27)99502-0244.

Zampa

Baile do Zampa, com MPB e Forró. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Marsu Frontini

Variado. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Pedro Medeiros e Allan Simões

Rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

Marcus Macedo

Variado. Às 12h e às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

TEATRO

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta

Espetáculo da WB Produções. Às 21h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Burundanga - A Revolução do Baixo Ventre Crédito: Bruno Lopes

Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre

Espetáculo do Grupo Paiol. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

A Morte, É Uma Piada 2

Às 20h. Teatro Sesc Guarapari. Av. Contorno, 1760, Lagoa Funda, Guarapari. Entrada: de R$ 25 (solidário) a R$ 60 (inteira).

