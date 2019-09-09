Balada e teatro nesta sexta (13)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:53 - Atualizado há 6 anos

FESTIVAL

Unimoto

Com Totem e A Máquina. Às 19h. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Feira da Bondade 2019

Show de Ricardão do Forró, Matheus Matos & Murilo e Alex Campanha. Às 20h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

19ª Festa Agropecuária de Iconha

Show com Garotos Tradição. Às 22h30. Parque de Exposições. Av. Dois, Jardim Jandira, Iconha. Entrada gratuita.

BALADA

Casa da Gruta

Forró da Onça com Neco do Acordeon e Trio Capixaba. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10.

Mad Rock's

Com The Windows - Tributo ao The Doors. Às 21h. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 8.

Blackbox Studio Pub

Com os DJs Led Russo, Kalunga e Angel. Às 18h. Av. Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99636-7858.

Correria Music Bar

Forró do Correria Especial, com Rodrigo Araújo (GO) e Havengar. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Wood’s Vitória

Glow Party, com Evokings, Drunk n’ Play, DJ Bruno Fischer, Manoel Jr e Alan Venturin. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Fluente

Born to dar. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Retrô. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem nome ou após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Sexta Insana. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Pinguim Music Bar

Top Sertanejo, com Rickson Maioli, Felipe Soares e DJ Skilo. Às 18h. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 19h); R$ 12 (após 19h). Informações: (27) 99914-1321.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Felipe Brava e Léo Lima. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Sexta da Baladinha, com Os Gargantas de Ouro e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

SEXXXTA!, com Pagolife, DJ Gabriel Pratti, DJ Pedro Schimid e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Rooftop da Praia

Com Mahat, Victor Kill, Léo Santos e Monia. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 22 (lista/ cartão); R$ 33 (sem lista).

Liverpub Vitória

Hellroute, com participações de Larissa Pacheco e Raísa Garcia. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Santino's Pub

Com Xá da Índia. Às 19h. Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99578-5734.

Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

FESTA

Sexta Rap

Com os DJs Big e Jota de Vix, e pocketshows com Maryjane, Mano Feijó e Lekão. Às 19h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Jeferson Passamani

Sertanejo. Às 18h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Patricia Nascimento e Rubinho Latona

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Douglas Richa

Às 21h. Bar Abertura Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3019-1476.

Anderson Graça

Às 21h. Bar Abertura Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.

Kevin Fiorani

Sertanejo. Às 20h. Hangar GastroBar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99274-3949.

Tempo de Cantar

Com Fernanda Selga, Marcos Douglas, Jacaré e Otávio Ribeiro. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Ricardo Brasil e Grupo

Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

TEATRO

Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta

Peça com com José Augusto Loureiro. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

II Festival de Cenas Curtas Asteca

Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

DANÇA

Abajur Cor de Carne - Cartografia pela Dança

Espetáculo do Coletivo Emaranhado. Às 10h e às 14h. Teatro Municipal Fernando Torres. Av. Governador Francisco Lacerda Aguiar, Guaçuí. Entrada gratuita.

LITERATURA

Meu mundo irreal

Lançamento e leitura do livro de Vinícius Piedade. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

