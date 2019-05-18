Baile da Santinha com Anitta e Léo Santana neste sábado (25/05)

SHOW
Surra (SP)
Lançamento do disco “Escorrendo pelo Ralo”, abertura com as bandas Local, Skydiving From Hell, Meggera (MG) e Stigma. Às 18h. Área 22. Av. Carlos Lindenberg, 5126, Planalto, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98171-1723.
Baile da Santinha
Shows de Léo Santana e Anitta. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 150 (área vip/ 4º lote) a R$ 340 (front stage/ 5º lote).
Tunico da Vila
Com o show “Sagrada Paz: Todos Pela Liberdade Religiosa”. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2953.
Esbórnia Chic Linhares
Com shows de Mumuzinho e SambAdm. Às 22h. Conceição Hall. Av. José Tesch, 1124, Colina, Linhares. Entrada: R$ 46.
FESTIVAL
2º FestCine Pedra Azul
Mostra Competitiva Curtas e Longas, Exibições Especiais - Sessão Especial Capixaba e Cerimônia de Encerramento. Às 9h. Hotel Bristol Vista Azul. BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada gratuita.
CONCERTO
Claudio Santoro, 100 anos de nascimento
Concerto da Camerata Sesi, parte da Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
TEATRO
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
Com a peça “Moquear - Sem Receira”, de Yuriê Perazzini (ES). Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
Viajante
Às 17h. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
#palavrascruzadas
Às 19h. Sala de Exposições Levino Fanzeres. Praça Jerônymo Monteiro, 28, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 99909-3717.
BALADA
Correria Music Bar
O Rappa & Legião Urbana Tributo, com Metrópole e Conscience. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Spellunca Music House
Com a Banda Generu's, abertura com Angelo Gonçalves. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
Barrerito Chopperia
Rômulo Aranttes e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Felipe Brava. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Liverpub Vitória
“Rock Hits”, com a Banda BR 07. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Fluente
Put* Festa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
R$1,99. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 20 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Keep On Oldies. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 31/12/1989); R$ 15 (até 0h/ após os 100 primeiros); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Berlin Room
Connect, com Lúcio Merçon, Cesquin, Sillaz. Às 22h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Wood’s Vitória
Pedro & Willian, Victor Valle e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Cervejaria Bradus
Sábado Rock In Bradus, com Banda Dubalaio Duo. Às 19h. Rua XV de Novembro 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
Liverpub Colatina
Ladies Night, com as DJs Jéssica Christé e Pizetta. Às 22h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99944-1204.
FESTA
45 anos de Mata da Praia
Shows com Saulo Simonassi e Zé Maholics. Às 18h30. Praça da Bocha. Mata da Praia, Vitória. Aberto ao público.
Bekoo das Pretas
Com os DJs Musona x Alô Prando, Maskbeats, Gegeo, Úrsula, Hanna e Los Noronha. Às 21h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 17 (antecipado); R$ 25 (portaria).
Forró de Vila Velha
Com Éverton Coroné (MG) e Trio Jatobá. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99907-5376.
Sábado Sem Lei
Com Sheep & Parafina. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 17. Informações: (27) 3029-1233.
Sunset Beneficente
Com Rodrigo Balla e Dj Iury Magesky. Às 16h. Sandes Náutica Marine. Rua Thereza Zononi Caser, 221, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada: doação de um agasalho para o Asilo de Vitória. Informações: (27) 3225-6006.
LITERATURA
6ª Feira Literária Capixaba
Mesas, palestras e sarau. Às 9h. Auditório do CCE. Palco aberto e lançamentos de livros. Às 9h. Tenda Literária. Contação de histórias, apresentações de dança e shows. Às 9h. Tenda Cultural. Oficinas, shows musicais, teatro e palestra. Às 8h30. Tenda Jovem. Atividades infantais. Às 8h30. Tenda Espaço Lúdico. Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.
Conversas Filosóficas
Com Alessandro Darós, mediação de Marcos Monteiro. Às 15h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
MÚSICA AO VIVO
Elias Candoti
MPB, forró, sertanejo; parte da programação de aniversário de 3 anos do Bar do Pedro. Às 21h. Bar do Pedro. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana d’Arc, Vitória. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 99969-5256.
Noite do Vinil
Com o DJ Renato Vervloet. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Gilson Muniz 50 anos
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Sol Pessoa e Banda
Samba, forró e axé retrô. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 12h30. Na Chapa Restaurante. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.