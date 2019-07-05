André Prando, Vitor Brauer e Geraldo Azevedo nesta sexta (12/07)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 21:34 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Vitor Brauer

Parte da turnê "Sem Sair na Rolling Stone: Férias da Mamãe", abertura com a banda Auri. Às 18h30. Sala Pós Cirúrgica. Rua Professor Baltazar, 123, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10.

André Prando (centro), Jackson Pinheiro, Phillip Rios e Henrique Paoli Crédito: Vikki Dessaune/Divulgação

André Prando

Com o novo show do “Voador”. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Ingressos esgotados. Informações: (27) 3335-2953.

FESTIVAL

26º Festival de Inverno de Domingos Martins

Com shows de Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e Saulo Simonassi, MB Trio e Geraldo Azevedo (cancelado). Às 20h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.

Arraiá Boulevard

Com Lual do Casanova. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

12º Forró Bobó

Com Wender Dalton e Trio Capixaba. Às 19h. Praça de Eventos. Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.

Festa Julina na Terra dos Tropeiros

Stand-up com Zaqueu e Zebedeu e show com Bruno Marlon & Gabriel. Às 18h. Praça David Gomes. Centro, Ibatiba. Aberto ao público.

BALADA

Wood’s Vitória

Manoel Jr., Alan Venturin e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Stone Pub

God Save the Queen, com as bandas VixYou e Morning Glory. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

Liverpub Vitória

Xá da Índia, especial Gilberto Gil. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

Especial Raimundos, Redhot e Charlie Brown Jr, com Rocktop, Overfunk e Projeto 013. Às xxh. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Spellunca Music House

Especial Skank & Jota Quest, com a banda Pop Uai, abertura com The Waiters. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.

Fluente

Born to Dar. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Cervejaria Bradus

Rock in Bradus, com Vintage Guys. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Fire Pub

Scout. Às 20h30. Av. Vitória, 133, Nova Brasília, Cariacica. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 98854-1272.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Embrazado

Com Pedalasamba, Breno & Bernardo e DJ Luh. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Vitrine Music Bar

Klebin faz o Baile, com DJ Klebin, DJ Jean du PCB, DJ Nikão, Grupo Nesse Clima, WR do Trem Bala e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Bianca Védova e Eder & Allan. Às 21h. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo e Pelúcia. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

FESTA

Sexta Autoral

Com Stinktupus e Ashtray. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

MÚSICA AO VIVO

Henrique Mattiuzzi

Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Eliahu Acústico

Samba e bossas. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Di Morais

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

AUDIOVISUAL

Mostra Cacau - O Retorno

Com exibição de dez curtas de alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Ufes. Às 19h. Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2376.

TEATRO

Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre

Espetáculo do Grupo Paiol de Teatro (ES). Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

DANÇA

Gente que Dança

Espetáculo do Núcleo Cachoeirense de Dança. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

