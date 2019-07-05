André Prando, Vitor Brauer e Geraldo Azevedo nesta sexta (12/07)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 21:34
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Vitor Brauer
Parte da turnê "Sem Sair na Rolling Stone: Férias da Mamãe", abertura com a banda Auri. Às 18h30. Sala Pós Cirúrgica. Rua Professor Baltazar, 123, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10.
André Prando
Com o novo show do “Voador”. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Ingressos esgotados. Informações: (27) 3335-2953.
FESTIVAL
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Com shows de Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e Saulo Simonassi, MB Trio e Geraldo Azevedo (cancelado). Às 20h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Arraiá Boulevard
Com Lual do Casanova. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
12º Forró Bobó
Com Wender Dalton e Trio Capixaba. Às 19h. Praça de Eventos. Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.
Festa Julina na Terra dos Tropeiros
Stand-up com Zaqueu e Zebedeu e show com Bruno Marlon & Gabriel. Às 18h. Praça David Gomes. Centro, Ibatiba. Aberto ao público.
BALADA
Wood’s Vitória
Manoel Jr., Alan Venturin e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Stone Pub
God Save the Queen, com as bandas VixYou e Morning Glory. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Xá da Índia, especial Gilberto Gil. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
Especial Raimundos, Redhot e Charlie Brown Jr, com Rocktop, Overfunk e Projeto 013. Às xxh. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Spellunca Music House
Especial Skank & Jota Quest, com a banda Pop Uai, abertura com The Waiters. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Fluente
Born to Dar. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Cervejaria Bradus
Rock in Bradus, com Vintage Guys. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
Fire Pub
Scout. Às 20h30. Av. Vitória, 133, Nova Brasília, Cariacica. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 98854-1272.
Embrazado
Com Pedalasamba, Breno & Bernardo e DJ Luh. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Vitrine Music Bar
Klebin faz o Baile, com DJ Klebin, DJ Jean du PCB, DJ Nikão, Grupo Nesse Clima, WR do Trem Bala e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Wanted Pub
“Toca o Berrante Aê” com Bianca Védova e Eder & Allan. Às 21h. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Pelúcia. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Sexta Autoral
Com Stinktupus e Ashtray. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
MÚSICA AO VIVO
Henrique Mattiuzzi
Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Eliahu Acústico
Samba e bossas. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Di Morais
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
AUDIOVISUAL
Mostra Cacau - O Retorno
Com exibição de dez curtas de alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Ufes. Às 19h. Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2376.
TEATRO
Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre
Espetáculo do Grupo Paiol de Teatro (ES). Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
DANÇA
Gente que Dança
Espetáculo do Núcleo Cachoeirense de Dança. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
