Ana Müller, Jammil e Fenfit neste sábado (20/07)

Ana Müller, Jammil e Fenfit neste sábado (20/07)

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:47

 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Jammil e Uma Noites Crédito: Felipe Souto Maior

Arraiá com Jammil

Com Jammil e Alan Venturini. Às 19h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia/ promocional); R$ 90 (inteira/ promocional).

Ana Müller Crédito: Matheus Costa

Ana Müller

Com o novo show "Ana Muller - Incompreensível". Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Festival de Forró de Itaúnas

DJ Fabricio Bravim, Bernadete França, Trio Dona Zefa Convida Genival Lacerda, Trio Juriti, Dilsinho Medeiros e Campeão do Fenfit 2019. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 72,22. Informações: (27) 3762-5087.

Esquina da Cultura

Com Luiz Ayrão, Guilherme Lemos, Mirano Shuller, Tropical Croud e Dixieland Jazz Band. Às 19h. Av. Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.

Vibe Sessions

Com Armandinho, Gabriel Boni, Macucos e Trio Maracá. Às 22h. Vibe Itaúnas. Av. Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 80,50 frontstage/ 2º lote); R$ 143,75 (open bar/ 2º lote).

Festival Origraffes 2019

Com os DJs Deb, Jack, Jota e LD Fli; batalha de MCs; Slam Botocudos; e shows com Thiago Elniño e MC Marechal. Às 19h. Praça Central de Feu Rosa. Rua das Avencas, 172, Feu Rosa, Serra. Entrada gratuita.

26º Festival de Inverno de Domingos Martins

Shows com Camerata IFES e Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha, às 14h; Cinco Nós, Jackson Lima e Banda, Sandrera com participação de Sylvio Passos tocando Raul Seixas. Às 20h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.

Arraiá Boulevard

Com Trio Miopia e Lady Steel. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Festival Wine & Beer

Com Wine Beer Band, Duas Cabeças, Projeto Feijoada e Mister Folk. Às 20h. Casarão da Fazenda do Centro. Rod. Pedro Cola ES-166, Castelo. Entrada: R$ 40 (dia); R$ 60 (passaporte). Informações: (28) 99935-3456.

BALADA

Wood’s Vitória

Com Marconi & Diego, Dione & Thiago e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Spellunca Music House

Vivendo Cazuza!, com a banda Totem. Às 22h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.

Stone Pub

Fiesta Latina - Caliente. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Antimofo Sunset. Às 16h. Entrada: R$ 5 ou 2kg de alimentos não perecíveis ou material de higiene (até 20h); R$ 30 (após 20h). Noite Dellas, com DJ Cat (SP). Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Bailão do Barrerito com Richard Viana e Ernesto Mathias. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Bolt

Pop B. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Tributo a Paul Mccartney com a banda The Singles. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Lá Na Beira-Mar

Furdunço, com os DJs Fepas, Patricia Bragatto, Sista Lú e André Felix. Às 22h. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).

Cervejaria Bradus

Rock In Bradus, com Sheep e Parafina. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Raul Mesquita, Willer Primavera e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem nome ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Liverpub Colatina

Amaro e os Mandrakes. Às 22h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

And Beast For All - Iron Maiden & Metallica Tributo. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325.

Berlin Room

Heken, com 2D, Sperandio, Wander Motta, Rotelli, PV do Si, Vinicius Fernandes, 2J do TB. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

FESTA

Arraiá do Pega no Samba

Com Flávia Mendonça, Grupos de Quadrilha e DJ Maycon. Às 19h. Quadra da Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Entrada: R$ 10 (dia). Informações: (27) 99868-5429.

Spider Fest

Com Bernardo John, Tarde Mais Densa, Histona, Sensenso e Haren. Às 20h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

Lona de Cultura e Arte

Lançamento dos Livros "Tributo A Caraipe", de João Luiz Castello Ribeiro, e "Jacaraípe... Esse É Meu Lugar" de Márcio Almeida Cypriano e Alunos da Escola Professora Maria Istela Modenese; Show com Forró Maxuíba. Às 18h. Praça Encontro das Águas. Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Daniel Cypreste

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Raimundo Machado convida Luciana Nunes

Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Sings II

Com Gilson Muniz, Kako Dinelli e Carlos Augusto. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.

Patrícia Nascimento e Rubinho Latona

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Fabio Exagerado

Tributo a Cazuza. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3019-0860.

Vanderson Miossi

Pop rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

Tostes e Banda

Rock. Às 16h. Forasteira Beer. Av. Contorno, 1882, Shell, Linhares. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99522-6377.

Anna Cintia

Parte do projeto “Vitrine Artística”. Às 18h. Galeria 027, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

LITERATURA

Prosas Literárias

Com Guilherme Gontijo Flores, Gabriel Alvarenga e Getúlio Souza. Às 16h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.

TEATRO

Café às Quatro

Espetáculo do grupo Beta de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

O Rei da Feira

Às 20h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.

EXPOSIÇÃO

Gordofóbica

Exposição de Caio Cruz, no qual o artista desnuda as vísceras de uma sociedade que ainda não consegue digerir sua própria realidade. Abertura às 19h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, São Diogo I, Serra. Visitação: de segunda a sábado, das 8h às 21h; domingos, das 14h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3051-0835. Até 20 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

