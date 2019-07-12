Ana Müller, Jammil e Fenfit neste sábado (20/07)

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:47
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Arraiá com Jammil
Com Jammil e Alan Venturini. Às 19h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia/ promocional); R$ 90 (inteira/ promocional).
Ana Müller
Com o novo show "Ana Muller - Incompreensível". Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
Festival de Forró de Itaúnas
DJ Fabricio Bravim, Bernadete França, Trio Dona Zefa Convida Genival Lacerda, Trio Juriti, Dilsinho Medeiros e Campeão do Fenfit 2019. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 72,22. Informações: (27) 3762-5087.
Esquina da Cultura
Com Luiz Ayrão, Guilherme Lemos, Mirano Shuller, Tropical Croud e Dixieland Jazz Band. Às 19h. Av. Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
Vibe Sessions
Com Armandinho, Gabriel Boni, Macucos e Trio Maracá. Às 22h. Vibe Itaúnas. Av. Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 80,50 frontstage/ 2º lote); R$ 143,75 (open bar/ 2º lote).
Festival Origraffes 2019
Com os DJs Deb, Jack, Jota e LD Fli; batalha de MCs; Slam Botocudos; e shows com Thiago Elniño e MC Marechal. Às 19h. Praça Central de Feu Rosa. Rua das Avencas, 172, Feu Rosa, Serra. Entrada gratuita.
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Camerata IFES e Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha, às 14h; Cinco Nós, Jackson Lima e Banda, Sandrera com participação de Sylvio Passos tocando Raul Seixas. Às 20h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Arraiá Boulevard
Com Trio Miopia e Lady Steel. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
Festival Wine & Beer
Com Wine Beer Band, Duas Cabeças, Projeto Feijoada e Mister Folk. Às 20h. Casarão da Fazenda do Centro. Rod. Pedro Cola ES-166, Castelo. Entrada: R$ 40 (dia); R$ 60 (passaporte). Informações: (28) 99935-3456.
BALADA
Wood’s Vitória
Com Marconi & Diego, Dione & Thiago e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Spellunca Music House
Vivendo Cazuza!, com a banda Totem. Às 22h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Stone Pub
Fiesta Latina - Caliente. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Antimofo Sunset. Às 16h. Entrada: R$ 5 ou 2kg de alimentos não perecíveis ou material de higiene (até 20h); R$ 30 (após 20h). Noite Dellas, com DJ Cat (SP). Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Bailão do Barrerito com Richard Viana e Ernesto Mathias. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Bolt
Pop B. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Tributo a Paul Mccartney com a banda The Singles. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Lá Na Beira-Mar
Furdunço, com os DJs Fepas, Patricia Bragatto, Sista Lú e André Felix. Às 22h. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).
Cervejaria Bradus
Rock In Bradus, com Sheep e Parafina. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Raul Mesquita, Willer Primavera e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem nome ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Liverpub Colatina
Amaro e os Mandrakes. Às 22h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
And Beast For All - Iron Maiden & Metallica Tributo. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325.
Berlin Room
Heken, com 2D, Sperandio, Wander Motta, Rotelli, PV do Si, Vinicius Fernandes, 2J do TB. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
FESTA
Arraiá do Pega no Samba
Com Flávia Mendonça, Grupos de Quadrilha e DJ Maycon. Às 19h. Quadra da Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Entrada: R$ 10 (dia). Informações: (27) 99868-5429.
Spider Fest
Com Bernardo John, Tarde Mais Densa, Histona, Sensenso e Haren. Às 20h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Lona de Cultura e Arte
Lançamento dos Livros "Tributo A Caraipe", de João Luiz Castello Ribeiro, e "Jacaraípe... Esse É Meu Lugar" de Márcio Almeida Cypriano e Alunos da Escola Professora Maria Istela Modenese; Show com Forró Maxuíba. Às 18h. Praça Encontro das Águas. Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Daniel Cypreste
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Raimundo Machado convida Luciana Nunes
Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Sings II
Com Gilson Muniz, Kako Dinelli e Carlos Augusto. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Patrícia Nascimento e Rubinho Latona
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Fabio Exagerado
Tributo a Cazuza. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3019-0860.
Vanderson Miossi
Pop rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.
Tostes e Banda
Rock. Às 16h. Forasteira Beer. Av. Contorno, 1882, Shell, Linhares. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99522-6377.
Anna Cintia
Parte do projeto “Vitrine Artística”. Às 18h. Galeria 027, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
LITERATURA
Prosas Literárias
Com Guilherme Gontijo Flores, Gabriel Alvarenga e Getúlio Souza. Às 16h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
TEATRO
Café às Quatro
Espetáculo do grupo Beta de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
O Rei da Feira
Às 20h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.
EXPOSIÇÃO
Gordofóbica
Exposição de Caio Cruz, no qual o artista desnuda as vísceras de uma sociedade que ainda não consegue digerir sua própria realidade. Abertura às 19h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, São Diogo I, Serra. Visitação: de segunda a sábado, das 8h às 21h; domingos, das 14h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3051-0835. Até 20 de novembro.
