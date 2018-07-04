Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

13ª Mostra Produção Independente @ Cine Jardins

Encontro promovido pela ABD Capixaba terá recentes produções do audiovisual capixaba e quer direcionar holofotes às minorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 20:32

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 20:32

PROGRAMAÇÃO
05 DE JULHO
19h - Mostra Paralela
20h - Homenagem à Suely Bispo
20h30 - Cerimônia de Encerramento, Premiação e Lançamento do DVD Coletânea
06 E 07 DE JULHO
A partir das 19h
Filmes exibidos: 
- A Boneca e O Silêncio, de Carol Rodrigues (documentário, 19, 2015, São Paulo, 14 anos)
 
- Braços Vazios, de Daiana Rocha (ficção, 16, 2018, Espírito Santo, 14 anos)
 
- Chico, dos Irmãos Carvalho (ficção, 23, 2017, Rio de Janeiro, 12 anos)
 
- Historiografia, de Amanda Pó (documentário, 340, 2017, São Paulo, Livre)
 
- Meu Corpo É Político, de Alice Riff (documentário, 71, 2017, 12 anos, São Paulo)
 
- Revejo, de Láisa Freitas (documentário, 1910, 2017, Espírito Santo, Livre)
 
- Superpina, de Jean Santos (Ficção, 28, 2017, Pernambuco, 16 anos)
 
- Travessia, de Safira Moreira (documentário, 5, 2017, Rio de Janeiro, Livre)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados