13ª Mostra Produção Independente @ Cine Jardins

PROGRAMAÇÃO
05 DE JULHO
19h - Mostra Paralela
20h - Homenagem à Suely Bispo
20h30 - Cerimônia de Encerramento, Premiação e Lançamento do DVD Coletânea
06 E 07 DE JULHO
A partir das 19h
Filmes exibidos:
- A Boneca e O Silêncio, de Carol Rodrigues (documentário, 19, 2015, São Paulo, 14 anos)
- Braços Vazios, de Daiana Rocha (ficção, 16, 2018, Espírito Santo, 14 anos)
- Chico, dos Irmãos Carvalho (ficção, 23, 2017, Rio de Janeiro, 12 anos)
- Historiografia, de Amanda Pó (documentário, 340, 2017, São Paulo, Livre)
- Meu Corpo É Político, de Alice Riff (documentário, 71, 2017, 12 anos, São Paulo)
- Revejo, de Láisa Freitas (documentário, 1910, 2017, Espírito Santo, Livre)
- Superpina, de Jean Santos (Ficção, 28, 2017, Pernambuco, 16 anos)
- Travessia, de Safira Moreira (documentário, 5, 2017, Rio de Janeiro, Livre)