Quiz do Enem: Teste seus conhecimentos em Língua Portuguesa

No primeiro simulado preparado por professores a pedido de A Gazeta, há questões selecionadas de edições passadas pelos professores ou elaboradas por eles mesmos

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 06:00

 - Atualizado há 6 anos

As provas do Enem serão aplicadas nos dia 3 e 10 de novembro Crédito: Arquivo

Por mais que estude, o candidato que está se preparando para uma prova como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)  sempre tem dúvida sobre os  conhecimentos que adquiriu ao longo do tempo.  Para ajudar a avaliar um pouco desse desempenho acadêmico, A Gazeta reuniu questões selecionadas por professores e fez um quiz do Enem. Assim, o candidato pode testar o que sabe e, naqueles itens em que não se sair bem, ainda terá tempo de revisar e estudar um pouco mais. 

No simulado de hoje, as questões são de Língua Portuguesa e foram selecionadas de edições passadas pelos professores,  ou elaboradas por eles mesmos. Fizeram parte da banca a professora Aurélia Nascimento, do Salesiano, a equipe de Linguagens do Up Centro Educacional - Ana Paula, Valladares, Portela e Murilo Góes - e o professor Paulo, do Leonardo Da Vinci. 

As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e, até a próxima semana, A Gazeta vai publicar novos testes das demais disciplinas que compõem o exame. 

