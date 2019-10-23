Quiz do Enem: Teste seus conhecimentos em Língua Portuguesa

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 06:00
- Atualizado há 6 anos
Por mais que estude, o candidato que está se preparando para uma prova como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sempre tem dúvida sobre os conhecimentos que adquiriu ao longo do tempo. Para ajudar a avaliar um pouco desse desempenho acadêmico, A Gazeta reuniu questões selecionadas por professores e fez um quiz do Enem. Assim, o candidato pode testar o que sabe e, naqueles itens em que não se sair bem, ainda terá tempo de revisar e estudar um pouco mais.
No simulado de hoje, as questões são de Língua Portuguesa e foram selecionadas de edições passadas pelos professores, ou elaboradas por eles mesmos. Fizeram parte da banca a professora Aurélia Nascimento, do Salesiano, a equipe de Linguagens do Up Centro Educacional - Ana Paula, Valladares, Portela e Murilo Góes - e o professor Paulo, do Leonardo Da Vinci.
As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e, até a próxima semana, A Gazeta vai publicar novos testes das demais disciplinas que compõem o exame.
