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A Gazeta lança podcast com dicas para o Enem

Na próxima segunda-feira, estreia o primeiro episódio da série de três capítulos, com orientações para estudar Português, Espanhol, Inglês e Literatura

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 19:12

Publicado em 

12 out 2019 às 19:12
Intensivão A Gazeta Crédito: Divulgação
Todo ano, a prova do Enem define o futuro de jovens do Espírito Santo que conseguem a tão sonhada vaga em uma universidade pública. Para ajudar os estudantes a se prepararem para a prova nesta reta final e garantirem um bom desempenho, o Intensivão A Gazeta vai estudar junto com os candidatos.
Na próxima segunda-feira (14), estreia o primeiro episódio de uma de série de três podcasts com comentários de professores sobre as apostas para a prova deste ano.  As primeiras dicas são de Linguagens, temática que inclui Português, Espanhol, Inglês e Literatura. 
Já o segundo episódio, que será divulgado no dia 21 de outubro, reúne orientações das disciplinas de História e Geografia e também Matemática. A área de Ciências da Natureza, que abrange Física, Química e Biologia, será abordada no último bloco, divulgado no dia 28 de outubro. Os podcasts estarão disponíveis no portal A Gazeta e nas principais plataformas digitais.
Há também reportagens e vídeos com dicas de preparação para os estudantes que vão realizar a prova neste ano. Para se manter atualizado, ainda é possível se cadastrar no link abaixo e receber as reportagens de A Gazeta sobre o Enem no WhatsApp. A primeira etapa do exame será realizada no dia 3 de novembro e a segunda, no dia 10 de novembro.  

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