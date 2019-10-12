A Gazeta lança podcast com dicas para o Enem

Intensivão A Gazeta Crédito: Divulgação

Todo ano, a prova do Enem define o futuro de jovens do Espírito Santo que conseguem a tão sonhada vaga em uma universidade pública. Para ajudar os estudantes a se prepararem para a prova nesta reta final e garantirem um bom desempenho, o Intensivão A Gazeta vai estudar junto com os candidatos.

Na próxima segunda-feira (14), estreia o primeiro episódio de uma de série de três podcasts com comentários de professores sobre as apostas para a prova deste ano. As primeiras dicas são de Linguagens, temática que inclui Português, Espanhol, Inglês e Literatura.

Já o segundo episódio, que será divulgado no dia 21 de outubro, reúne orientações das disciplinas de História e Geografia e também Matemática. A área de Ciências da Natureza, que abrange Física, Química e Biologia, será abordada no último bloco, divulgado no dia 28 de outubro. Os podcasts estarão disponíveis no portal A Gazeta e nas principais plataformas digitais.