Candidatos de Cariacica vão às urnas e Euclério não irá votar

Município tem três candidatos na disputa, sendo que dois já votaram e o prefeito Euclério Sampaio (MDB), que tenta a reeleição, segue internado e não irá votar

Com três candidatos na disputa pelo comando da Prefeitura de Cariacica, o município tem 278.170 eleitores. O atual chefe do Executivo municipal, Euclério Sampaio (MDB), que tenta a reeleição, está internado em UTI do Hospital Meridional de Cariacica com pneumonia desde sábado (5). Ele foi submetido a exames de sangue e de imagem, e uma tomografia apontou um quadro de pneumonia extensa.