Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Sem estudo e sem trabalho, jovens merecem olhar especial dos governantes
Opinião da Gazeta

Sem estudo e sem trabalho, jovens merecem olhar especial dos governantes

Eles têm a obrigação de buscar saídas para inserir a geração nem-nem em uma vida digna, com trabalho e oportunidades, não somente com ajudas emergenciais

Públicado em 

23 out 2020 às 06:00

Colunista

Governo lançou edital para contratar empresas que darão cursos para reinserir 800 jovens no mercado de trabalho
Jovens e a busca por um espaço no mercado de trabalho Crédito: (Arquivo/Wilson Dias/Agência Brasil
A desolação social provocada por jovens que nem trabalham nem estudam é também reflexo de um país de oportunidades escassas. A falta de perspectivas ajuda a consolidar uma geração de desmotivados que, distantes do mercado de trabalho e da qualificação, abrem um hiato perigoso de desocupação que interfere no próprio desenvolvimento da nação. Não se trata de um problema setorizado, os desolados juvenis não se preparam para a vida profissional e tampouco produzem riquezas, o que tem um impacto social e econômico considerável demais para ser tratado como um mero desvio geracional. 
Os dados mais recentes do IBGE, anteriores à pandemia, mostram que o Brasil possui 10,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos  na situação que se denominou nem-nem, sem estudar e trabalhar. Eles representam 23% da população nesta faixa etária. O temor é que esse número cresça como consequência da crise da Covid-19. Com um ano letivo praticamente riscado do mapa, a evasão escolar deve ser ainda mais representativa do que já costumava ser, sobretudo no ensino médio. Não necessariamente havendo uma transição da escola para o trabalho, diante da escassez de vagas.
apelo da ociosidade também corre o risco de se fortalecer com a prorrogação do auxílio emergencial ou a criação de programas de distribuição de renda que não se preocupem com uma contrapartida sólida de seus beneficiários. Por motivos óbvios, é preciso ter cuidado com essa associação entre uma ajuda que, em uma situação de calamidade como a atual, pode salvar vidas e uma possível acomodação decorrente dela. O que se espera é uma distribuição racional e com estratégia, para impedir que se torne um empecilho à produtividade no médio e longo prazos.

Veja Também

Renda Cidadã pode cortar 3 milhões de famílias para caber no Orçamento

Renda Cidadã vai incomodar qualquer que seja a proposta, diz relator

O problema é que o Brasil é pródigo em programas sociais sem porta de saída, por quase sempre esbarrarem no populismo.   As políticas públicas são criadas e recriadas de olho nos dividendos eleitorais. Assim, sobram direitos e escasseiam deveres. É a própria educação que pode contribuir para uma noção de cidadania que impeça a perpetuação desse sentido nefasto da ajuda governamental.
O governo federal deve ter um diagnóstico dos jovens nesta situação, baseado em estatísticas sérias que acompanhem essa faixa etária em situação de tamanha vulnerabilidade social. Não é o caso de apontar o dedo, já que a acomodação desses jovens não necessariamente é confortável. Voltar aos estudos e ao mercado de trabalho pode ser uma vontade derrotada pela descrença da possibilidade de sucesso, sobretudo em um país que não consegue firmar compromissos para melhorar as condições de vida da população.
Educação de qualidade é ainda um privilégio, e é impossível dissociá-la do trabalho remunerado. Quanto mais qualificado, mais portas se abrem. A questão é que a crise econômica deixa essa porta entreaberta, quase fechada, deixando o Brasil em uma situação ainda mais crítica: atualmente, nem quem tem formação acadêmica escapa do desemprego. Mas esse revés não pode desestimular a busca por conhecimento entre os mais jovens: a dedicação ao estudo continua sendo o maior diferencial para uma boa colocação profissional. 

Veja Também

Análise de resultados do Ideb ajuda a melhorar o gasto público

Bom resultado do ES no Ideb deve ser comemorado, mas há desafios a superar

Espírito Santo lidera Ideb, mas educação ainda exige reformas

Qualquer ajuda governamental precisa, portanto, ser encarada com seriedade, é uma solução para a calamidade da fome e da miséria, mas os governantes têm a obrigação de buscar saídas para inserir esses beneficiários em uma vida digna, com trabalho e oportunidades. E as providências são urgentes para evitar que a geração nem-nem acabe sendo uma geração perdida.

Tópicos Relacionados

Desemprego Educação Pandemia Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados