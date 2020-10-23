Sem estudo e sem trabalho, jovens merecem olhar especial dos governantes

Jovens e a busca por um espaço no mercado de trabalho Crédito: (Arquivo/Wilson Dias/Agência Brasil

A desolação social provocada por jovens que nem trabalham nem estudam é também reflexo de um país de oportunidades escassas. A falta de perspectivas ajuda a consolidar uma geração de desmotivados que, distantes do mercado de trabalho e da qualificação, abrem um hiato perigoso de desocupação que interfere no próprio desenvolvimento da nação. Não se trata de um problema setorizado, os desolados juvenis não se preparam para a vida profissional e tampouco produzem riquezas, o que tem um impacto social e econômico considerável demais para ser tratado como um mero desvio geracional.

Os dados mais recentes do IBGE, anteriores à pandemia, mostram que o Brasil possui 10,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos na situação que se denominou nem-nem, sem estudar e trabalhar. Eles representam 23% da população nesta faixa etária. O temor é que esse número cresça como consequência da crise da Covid-19. Com um ano letivo praticamente riscado do mapa, a evasão escolar deve ser ainda mais representativa do que já costumava ser, sobretudo no ensino médio. Não necessariamente havendo uma transição da escola para o trabalho, diante da escassez de vagas.

O problema é que o Brasil é pródigo em programas sociais sem porta de saída, por quase sempre esbarrarem no populismo. As políticas públicas são criadas e recriadas de olho nos dividendos eleitorais. Assim, sobram direitos e escasseiam deveres. É a própria educação que pode contribuir para uma noção de cidadania que impeça a perpetuação desse sentido nefasto da ajuda governamental.

O governo federal deve ter um diagnóstico dos jovens nesta situação, baseado em estatísticas sérias que acompanhem essa faixa etária em situação de tamanha vulnerabilidade social. Não é o caso de apontar o dedo, já que a acomodação desses jovens não necessariamente é confortável. Voltar aos estudos e ao mercado de trabalho pode ser uma vontade derrotada pela descrença da possibilidade de sucesso , sobretudo em um país que não consegue firmar compromissos para melhorar as condições de vida da população.

Educação de qualidade é ainda um privilégio, e é impossível dissociá-la do trabalho remunerado. Quanto mais qualificado, mais portas se abrem. A questão é que a crise econômica deixa essa porta entreaberta, quase fechada, deixando o Brasil em uma situação ainda mais crítica: atualmente, nem quem tem formação acadêmica escapa do desemprego. Mas esse revés não pode desestimular a busca por conhecimento entre os mais jovens: a dedicação ao estudo continua sendo o maior diferencial para uma boa colocação profissional.