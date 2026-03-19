Policiais no tráfico: investigar e punir para manter a confiança na instituição

Material apreendido durante a segunda fase da Operação Turquia. Crédito: Divulgação | Polícia Federal

É esse tipo de ação integrada que impede que os maus policiais sigam colocando em risco a população e os próprios colegas ao se aliarem a traficantes por ambições ou quaisquer motivos escusos. A Operação Turquia foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/ES) e com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

É assustador que policiais designados para combater o tráfico de drogas, o epicentro da violência no país, se vejam envolvidos com criminosos, em um momento no qual se faz necessário total empenho para o combate ao crime organizado. Policiais que se tornam braços operacionais de facções, participando de estratégias criminosas e permitindo o acesso de criminosos ao aparato estatal, colocando a vida de outros policiais e de testemunhas em risco.

Esses quatro policiais sob a lupa da Justiça devem ter acesso à ampla defesa garantido, como está cristalizado em nossa legislação. Mas diante da dúvida, eles perdem a fé pública atribuída aos agentes estatais. É importante que se afastem de suas funções até mesmo por questões de segurança. E, caso atrapalhem o andamento das investigações, que sejam mesmo presos.

O rigor deve cercar qualquer investigação que tenha policiais como alvo, para que a população siga confiando no trabalho da polícia. Não pode haver sombras nessa relação, em nenhuma hipótese. Não há espaço para dúvidas ou desconfianças sobre o comportamento de quem escolhe caminhar ao lado da lei.

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