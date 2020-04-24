Para dar certo, Pró-Brasil deverá ter o setor privado como protagonista

Logística e transporte têm destaque no programa do governo federal Crédito: Governo do Estada de São Paulo/Divulgação

Mas o Pró-Brasil não pode ser um programa estruturante com bases similares aos PACs petistas, o que seria preocupante, principalmente pelo forçoso uso de recursos próprios. De acordo com o que foi divulgado, serão R$ 30 bilhões retirados dos cofres públicos para bancar as obras. Não ultrapassando esse patamar, o plano tem tudo para ter êxito, principalmente se conseguir atrair investimentos privados.

Os gargalos de infraestrutura brasileiros são históricos, contribuindo para a baixa competitividade nacional. Investir em transporte, logística, saneamento, construção civil e telecomunicações é abrir a porta para uma maior produtividade, mas não sem uma participação maciça de recursos privados.

O país precisa ser um canteiro de obras para prover seu próprio desenvolvimento, mas com terreno amplo e aberto para o capital privado. É uma injeção de ânimo na economia com potencial sem igual na geração de empregos, sem onerar ainda mais o Estado, já na bancarrota. O Pró-Brasil promete um milhão de vagas.

Além dos custos elevados para os cofres públicos, um projeto desenvolvimentista apegado ao dinheiro público tende a se desmantelar em si mesmo, com obras que nunca terminam e se transformam apenas em lembrança. Em abril do ano passado, 1.400 obras do PAC estavam paradas no país.

O próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, informou que, mesmo tendo uma atenção especial para destravar investimentos, o programa de concessões e privatizações não deve dar o retorno desejado no curto prazo, por conta da liturgia mais demorada que exige. É preciso, portanto, buscar meios de desburocratizar a entrada do investimento privado nesse que pretende ser um plano de longo prazo, até 2030.