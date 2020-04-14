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Covid-19

Governo federal cria grupo para coordenar recuperação econômica

O grupo funcionará no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento da covid-19 e será coordenado pela Casa Civil da Presidência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:02

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:02

Congresso Nacional, em Brasília
Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O governo federal criou um grupo de trabalho interministerial para pensar ações estruturantes e estratégicas para recuperação, crescimento e desenvolvimento do País em resposta aos impactos relacionados ao novo coronavírus. O grupo funcionará no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento da covid-19 e será coordenado pela Casa Civil da Presidência.
A criação do grupo foi formalizada em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14.
O plano final de ação do grupo deve ser apresentado em até 90 dias e inclui propostas de medidas normativas e legislativas, articulação com Estados, municípios e empresas públicas e a proposição de diretrizes para a destinação de emendas parlamentares por meio de articulação com o Congresso Nacional. O grupo deverá apresentar ao ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, relatórios parciais de suas atividades a cada 15 dias.
Além da Casa Civil, integram o grupo os ministérios das Relações Exteriores, Defesa, Economia, Infraestrutura, Agricultura, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Regional, e ainda Controladoria-Geral da União, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo da Presidência, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e Advocacia-Geral da União.

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