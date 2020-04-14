Governo federal cria grupo para coordenar recuperação econômica

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O governo federal criou um grupo de trabalho interministerial para pensar ações estruturantes e estratégicas para recuperação, crescimento e desenvolvimento do País em resposta aos impactos relacionados ao novo coronavírus. O grupo funcionará no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento da covid-19 e será coordenado pela Casa Civil da Presidência.

A criação do grupo foi formalizada em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14.

O plano final de ação do grupo deve ser apresentado em até 90 dias e inclui propostas de medidas normativas e legislativas, articulação com Estados, municípios e empresas públicas e a proposição de diretrizes para a destinação de emendas parlamentares por meio de articulação com o Congresso Nacional. O grupo deverá apresentar ao ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, relatórios parciais de suas atividades a cada 15 dias.