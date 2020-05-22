O ocaso de Regina Duarte e a guerra cultural de Bolsonaro

Encontro de Regina Duarte com Bolsonaro em Brasília Crédito: Carolina Antunes

Regina Duarte foi escalada para um papel bem específico, que não era o de garantir o pleno exercício dos direitos culturais apregoado pela Constituição, mas sim eliminar o “esquerdismo”. O presidente nunca escondeu que não é afeito à cultura, mas à guerra cultural. A perseguição a artistas segue a mesma toada engendrada contra professores e defensores dos direitos humanos e que se espalha por outras pastas. A exemplo de Nelson Teich , Regina foi fritada tão logo desagradou a ala ideológica do Planalto , que cada vez rouba mais espaço do corpo técnico.

Em sua curta estadia no Planalto, também como Teich, nada fez. Basta notar que, para os que atiçaram o fogo da fritura, o ponto alto de Regina Duarte em Brasília foi quando a atriz, em entrevista a o vivo para a CNN Brasil, dançou sobre os cadáveres dos mortos pela ditadura e desdenhou dos falecidos de agora, pelo coronavírus

Como sua personagem mais famosa, Viúva Porcina, a secretária Especial de Cultura foi sem nunca ter sido. Mas a inação é do governo, não apenas de Regina. De um programa de governo com poucas linhas dedicadas à cultura, já se esperava ação escassa. Desde que Bolsonaro assumiu, os destaques da área foram episódios de censura, cortes de verbas, turbulência política e projetos emperrados. Até hoje não há diretriz clara para o setor que, se antes da pandemia já encontrava obstáculos como esses, agora foi solapado.

Primeiros a parar e provavelmente os últimos a retomar as atividades, já que shows, exposições, teatros, espetáculos de dança e cinemas pouco sobrevivem sem bilheteria – e, portanto, aglomeração – milhares de artistas aguardam a criação de políticas emergenciais. Sem propostas do Executivo federal, Estados e municípios, entre eles do Espírito Santo , articularam diretamente com o Congresso uma série de medidas, reunidas no PL 1075/2020, que começou a ser discutido na Câmara na quinta-feira (21).

Considerado um bote salva-vidas pelo setor, que emprega cerca de 5 milhões e calcula perda de R$ 11 bilhões com três meses de paralisação no Brasil, o projeto prevê acesso a recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC), linhas de crédito especiais, financiamento de editais e renda mínima a artistas.