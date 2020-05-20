Regina Duarte topou uma saída teatral e pouco ensaiada

Regina Duarte nas conversas para assumir o cargo do qual saiu nesta quarta-feira (20) Crédito: Marcos Corrêa/PR

Quem trabalha com Cultura precisa de apoio específico para atravessar esta crise sanitária que impede o funcionamento de salas de cinema e teatro. Inviabiliza a realização de concertos e shows de forma presencial. Não só isso: a economia criativa, que tem sido tão estimulada por governos mais sérios, não sobreviverá sem auxílios. São empresas que dependem dessa indústria, mas são também pessoas que têm na arte o seu sustento.

Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias pic.twitter.com/79CyrQY1uI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

Regina sai do cargo com um "presente", a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que, apesar da relevância histórica do audiovisual nacional, coleciona questões trabalhistas e problemas na conservação do acervo. Vai exigir capacidade de gestão, o que não se viu nesses dois meses.