Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Análise

Regina Duarte desapareceu mais rápido que o "pum do palhaço"

Ex-atriz e agora ex-secretaria de cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte nada fez em dois meses a não ser destilar ódio e defender a ditadura em rede nacional

Públicado em 

20 mai 2020 às 13:47
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Regina Duarte e Jair Bolsonaro em vídeo que oficializou sua saída do governo Crédito:
Regina Duarte foi a secretária perfeita para o governo Jair Bolsonaro: não fez absolutamente nada a não ser desviar a atenção dos críticos. Não foi um “sopro de bom senso” e nem sequer o “pum do palhaço” para a cultura brasileira. Seu maior destaque foi a constrangedora entrevista à CNN Brasil, o que, quem diria, conseguiu tirar o foco de questões mais graves envolvendo o governo federal.
A ex-atriz global passou seus dois meses de governo com medo, o mesmo medo que afirmou ter em 2002, quando tentou utilizar sua imagem, à época em alta, contra a campanha de Lula à presidência. O medo agora era de ser questionada, de que lhe cobrassem bom senso ou até mesmo um pouco de lógica em suas declarações; o medo de ser cobrada por seus pares, como fez Maitê Proença na já citada entrevista. Maitê, vale ressaltar, não é “petista, esquerdista ou comunista”, a atriz, que assim como Regina até hoje recebe pensão do governo por ter pai desembargador falecido (o de Regina era militar) e se manteve civilmente solteira para não perder o direito à pensão, sempre foi alvo de críticas da atual oposição. Maitê teve apenas… bom senso.

Veja Também

Regina Duarte aceita intervenção em busca de saída honrosa do governo

Artistas criticam Regina Duarte e cobram providências contra a crise no setor

Regina Duarte minimiza ditadura, Covid-19 e dá "chilique" em entrevista

A agora ex-secretária de Cultura nunca teve noção do que é a cultura, apenas viveu no mundo fantasioso de suas Helenas no Leblon de Manoel Carlos. Regina não entendia o mecanismo da cadeia cultural, que gira, se sustenta e rende impostos ao governo; ela escolheu não entender que há arte de todos os tipos, não apenas para agradar à maioria. Em entrevista a Ernesto Paglia ao “Fantástico”, mandou um “eles que lutem” para as minorias ao dizer que “Você não vai fazer filme pra agradar a minoria com dinheiro público” quando questionada sobre a guinada conservadora do governo para coibir formas de manifestação artística. Ela completou: “todos estão livres para se expressar, contanto que busquem patrocínios na sociedade civil”.
Regina nunca entendeu que o dinheiro que ela diz ser “público”, do Fundo Setorial do Audiovisual, não é público, ele apenas é administrado pelo governo. A principal fonte de receita do fundo é a própria atividade audiovisual, pela arrecadação da Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional). O setor audiovisual movimenta anualmente mais de R$ 20 bilhões, gera empregos diretos e indiretos, e a cada R$ 1 investido, traz um retorno de R$ 2,60 em tributos.
Regina escolheu o obscurantismo de seu antecessor, Roberto Alvim, o sujeito que copiou um discurso nazista e de quem ninguém se lembra. Ela manteve os projetos dele e só foi interrompida pela pandemia do coronavírus. Ela escolheu defender a ditadura que matou, torturou e cerceou as artes em rede nacional.

Veja Também

Por que Regina Duarte tem medo de se manifestar?

Regina Duarte vive no mundo fantasioso de suas "Helenas"

A tal entrevista foi tão constrangedora, que nem amigas a pouparam de críticas. Elisa Lucinda, que Regina veio prestigiar em Vitória quando foi tema de escola de samba, escreveu: “Que tristeza assistir a Regina exposta assim. Desconectada da Pandemia , das mortes. Brigando com jornalistas,perguntando autoritariamente “quem é vc?”!!!! Que vergonha.Subestimando a tortura que assassinou tantos contemporâneos dela... tanta gente importante na arte” (sic). A atriz e poeta capixaba logo foi respondida por Vera Fischer: “A Regina enlouqueceu!!!”
Não acredito que colocar as escolhas da atriz no campo da saúde mental seja justo. Regina Duarte fez suas escolhas, tinha ciência disso, e talvez apenas tenha se aproveitado da oportunidade para mostrar o que sempre foi, no que sempre acreditou. Ela não sai do governo por “saudades da família”, sai porque não deveria ter entrado, sai fritada, desgastada, tanto com o governo quanto com a classe artística e sua antiga audiência.
Vai para a Cinemateca Brasileira, onde ninguém, funcionários e o atual superintendente, sabia de sua chegada. A Cinemateca passa por uma crise desde 2013, quando o então Ministério da Cultura retirou sua autonomia. Atualmente, luta por repasses federais - ainda não recebeu nenhuma parcela do orçamento de R$ 12 milhões anuais deste ano. Trata-se do maior acervo de audiovisual da América do Sul largado às traças e agora sob o comando de Regina Duarte…
E a Secretaria Especial de Cultura? Calma… vem aí o ex-"Malhação" Mario Frias, apoiador de Bolsonaro que se ofereceu para a vaga em entrevista a um canal de notícias.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados