Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Por que Regina Duarte tem medo de se manifestar?

Diante da morte do compositor e poeta Aldir Blanc e do ator Flávio Migliaccio, atual Secretária Especial de Cultura do Ministério da Cidadania se limitou e enviar mensagens privadas às famílias. Seu medo, agora, é desagradar o governo

Públicado em 

04 mai 2020 às 17:38
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro
A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @patria_amada_brasil__
Por onde anda Regina Duarte? Desde o episódio do “pum do palhaço”, pouco se ouviu falar da atual Secretária Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. A atriz provavelmente deve estar arrependida de ter largado um contrato lucrativo com a Globo para fazer parte da equipe de governo cujo representante máximo não parece ter tanto apreço a ela.
A última notícia era de que a ex-atriz estava trabalhando de casa, em São Paulo, por fazer parte do grupo de risco da Covid-19 - ela tem 73 anos. O presidente teria sentido falta dela em Brasília, queria que ela “estivesse mais próxima” (palavras dele).
Nesta segunda, porém, ela “se manifestou”. Diante da trágica morte de Aldir Blanc, vítima do coronavírus, Regina enviou uma mensagem privada à família do compositor. Essa, aliás, tem sido uma prática da agora secretária, as mensagens privadas. Regina Duarte parece ter medo de expressar publicamente alguma espécie de carinho à classe artística, provavelmente receio de tomar alguma chamada do chefe - o governo, afinal, não pode estar alinhado à classe artística.
A única solidariedade que Bolsonaro prestou a um “artista” morto foi a Tales Volpi, o MC Reaça, que fez várias músicas favoráveis ao presidente desde a campanha, em 2018. Na ocasião, em junho do ano passado, o presidente escreveu “Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil”. MC Reaça, cabe ressaltar, era discípulo de Olavo de Carvalho e foi denunciado por ter espancado sua amante antes de se matar.

Veja Também

Ouça 15 músicas de sucesso de Aldir Blanc

Artistas lamentam a morte de Flávio Migliaccio nas redes sociais

Também nesta segunda, o corpo do ator Flávio Migliaccio foi encontrado no sítio em que morava, em Rio Bonito. Flavio tinha 85 anos e deixou uma carta para seus familiares com dizeres como “a velhice neste país é fo@#”, “a humanidade não deu certo”. Tudo indica que tenha sido suicídio. 
Gabriela Duarte, filha de Regina, se manifestou em sua conta de Instagram, lembrando das vezes que atuou com Flávio em novelas como “Sete Pecados” e “Passione”. Sua mãe, no entanto, preferiu se manter publicamente silenciada apesar dela e Flávio terem  trabalhado juntos em “Rainha da Sucata”, por exemplo.
Aldir era um dos grandes poetas da música brasileira, um gênio das palavras e um artista que merecia mais consideração da atual secretaria especial de cultura. Migliaccio, além de um grande ator com mais de 60 anos de carreira no cinema e na TV, era um colega de profissão. Antes, nas últimas semanas, Regina também não se manifestou sobre as mortes de Rubem Fonseca e Moraes Moreira, ícones da literatura e da música, respectivamente.
Sempre se soube que a cultura não era bem-quista pelo governo Bolsonaro, mas houve quem ao menos acreditasse que a presença de uma atriz na equipe levaria um pouco de sensibilidade à Brasília. Ledo engano. Regina, que “tinha medo” de uma vitória de Lula em 2002, agora teme desagradar o presidente Bolsonaro.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados