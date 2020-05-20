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Cultura

TCU apura falta de liberação de recursos de fundos da Cultura

Tribunal notificou a Secretaria Especial da Cultura e a Agência Nacional do Cinema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:02

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:02

Vista externa (fachada) do prédio do Tribunal de Contas da União - TCU
Vista externa (fachada) do prédio do Tribunal de Contas da União - TCU Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O TCU (Tribunal de Contas da União) notificou a Secretaria Especial da Cultura e a Ancine (Agência Nacional do Cinema) para prestar esclarecimentos sobre a não liberação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional da Cultura em 2019 e 2020.
O TCU encaminhou no dia 8 de maio o ofício. O órgão apura "possíveis irregularidades" ocorridas na pasta e na Ancine relacionadas "a paralisação em 2019 e 2020, da política de fomento direto à cultura" por meio dos dois fundos. As autoridades terão prazo de 15 dias para responder aos questionamentos.

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A Ancine diz que teve conhecimento do pedido de informações pela pasta da cultura, mas que ainda não foi notificada. "A Ancine é a secretaria-executiva do FSA e nesta qualidade vai prestar as informações devidas ao tribunal", diz em nota.
A secretaria informa que recebeu a notificação e "está tomando todas as providências".

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