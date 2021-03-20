Investida de Bolsonaro no STF não passa de tática eleitoreira

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR

Uma das imagens mais chocantes nascidas na crise sanitária no Brasil circula nas redes sociais desde a última quarta-feira (17). No registro, reproduzido logo abaixo, um idoso de 86 anos está morto, estirado no chão, onde médicos de uma unidade de saúde de Teresina tentaram reanimá-lo, pela ausência de uma simples maca. O resultado do exame PCR do homem, que não teve sua identidade revelada, ainda não foi divulgado. Independentemente da resposta, a cena é um retrato do colapso da rede hospitalar provocado pelo coronavírus, que deixa sem leitos tanto os infectados, quanto os acometidos por outros males.

Equipe tentou reanimar paciente no chão por falta de maca em Teresina (PI) Crédito: Reprodução/ Instagram

O que antes ficava no campo do discurso, no belicismo retórico endereçado a governadores e prefeitos, agora escalona para uma ofensiva judicial. A derrota no STF parece ser o caminho mais provável da empreitada, mas para Bolsonaro será uma derrota com sabor de vitória, porque seu principal objetivo terá sido cumprido, que é o de terceirizar a culpa pela gestão pífia da crise. Mais uma vez jogará para sua plateia cativa e usará a carta marcada de aparentar que tentou trabalhar, mas foi impedido pela Corte, pretexto que utiliza desde o início da pandemia.

O Planalto manda sinais trocados, de propósito. A ação no STF colide frontalmente com o convite feito pelo próprio Bolsonaro a autoridades do país , para uma reunião de pacificação nas estratégias de combate à crise, na próxima semana. Isso porque o chefe do Executivo nacional está encurralado entre duas forças. De um lado há a pressão política, catalisada pelo Centrão, por mudanças imediatas na condução da crise. De outro há a necessidade de manter a base que o elegeu e ainda o apoia, com forte viés negacionista.

É de olho nas eleições de 2022 que Bolsonaro nutre a polarização como tática e escamoteia o comando firme e técnico que a pandemia sempre deveria ter tido. O resultado dessa politização está refletido nas ruas de todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, com os flagrantes recorrentes de desrespeito às regras sanitárias e, ainda mais grave, com as burlas às quarentenas. Sem orientação clara e orquestrada desde o início, o Brasil não apenas não tem conseguido controlar o avanço do vírus, como tem visto a tragédia se intensificar. E, mesmo com quase três mil mortos por dia, tornou-se tarefa hercúlea alcançar um pacto coletivo pela vida.

Na sexta-feira (19), ao anunciar medidas econômicas, o governador Renato Casagrande reconheceu a legitimidade dos protestos contra a quarentena de parcela da população, que está preocupada com seu emprego, seu comércio, seus funcionários. “A essas pessoas peço muita compreensão. Não tenho outra coisa a fazer a não ser proteger a vida”, disse. Mas pediu que os capixabas separassem as manifestações autênticas do arrivismo de “oportunistas que aproveitam um momento de tristeza para tirar proveito político da crise”.