A reviravolta da vacina: esforço científico por imunização é inédito

Os estudos britânicos levam vantagem justamente porque já havia o envolvimento no desenvolvimento de uma vacina similar para a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), causada por outro tipo de coronavírus detectado na Arábia Saudita em 2012. Uma pesquisa de quase uma década, portanto. Justamente a duração mais comum do processo de experimentação e aprovação para tornar uma vacina viável, dentro de parâmetros de segurança.