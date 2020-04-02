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Em plena quarentena

WhatsApp apresenta instabilidade em diversos países

Em nota, o Facebook diz que 'mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para visualizar imagens em nossos aplicativos devido a um erro de rede'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 21:07

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 21:07

Usuários do WhatsApp de diversos países relataram instabilidade na plataforma de envio de mensagens nesta quarta-feira (1º). Houve registros de problemas para baixar fotos e áudios.
O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp tem no Brasil um de seus principais mercados. Crédito: Reprodução
No Twitter, a queixa principal foi a dificuldade de fazer download de mídias. Também há relatos sobre instabilidade na rede social Instagram, que pertence ao grupo Facebook.
Em nota, o Facebook diz que "mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para visualizar imagens em nossos aplicativos devido a um erro de rede". Afirma, ainda, que a questão foi resolvida e os aplicativos estão funcionando normalmente.
No site Down Dectector, que agrega reclamações de usuários ao redor do mundo, há um pico de notificações por volta das 18h20.

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Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp tem no Brasil um de seus principais mercados.

ISOLAMENTO SOCIAL

A troca de mensagens em aplicativos do Facebook cresceu mais de 50% devido ao isolamento social imposto pelo avanço do coronavírus no último mês.
Em locais muito afetados pela doença, as videochamadas também dobraram. O Facebook afirma que, na Itália, as chamadas de grupo aumentaram 1.000% em um mês.
O Facebook anunciou que chegou a dobrar a capacidade dos servidores do WhatsApp diante da crise de coronavírus. Segundo especialistas, as videochamadas podem ser até mais críticas do que vídeos às operadoras pois utilizam mais infraestrutura de telecomunicação de modo geral.

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