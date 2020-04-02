WhatsApp apresenta instabilidade em diversos países

Usuários do WhatsApp de diversos países relataram instabilidade na plataforma de envio de mensagens nesta quarta-feira (1º). Houve registros de problemas para baixar fotos e áudios.
No Twitter, a queixa principal foi a dificuldade de fazer download de mídias. Também há relatos sobre instabilidade na rede social Instagram, que pertence ao grupo Facebook.
Em nota, o Facebook diz que "mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para visualizar imagens em nossos aplicativos devido a um erro de rede". Afirma, ainda, que a questão foi resolvida e os aplicativos estão funcionando normalmente.
No site Down Dectector, que agrega reclamações de usuários ao redor do mundo, há um pico de notificações por volta das 18h20.
Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp tem no Brasil um de seus principais mercados.
ISOLAMENTO SOCIAL
A troca de mensagens em aplicativos do Facebook cresceu mais de 50% devido ao isolamento social imposto pelo avanço do coronavírus no último mês.
Em locais muito afetados pela doença, as videochamadas também dobraram. O Facebook afirma que, na Itália, as chamadas de grupo aumentaram 1.000% em um mês.
O Facebook anunciou que chegou a dobrar a capacidade dos servidores do WhatsApp diante da crise de coronavírus. Segundo especialistas, as videochamadas podem ser até mais críticas do que vídeos às operadoras pois utilizam mais infraestrutura de telecomunicação de modo geral.