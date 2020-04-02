WhatsApp apresenta instabilidade em diversos países

Usuários do WhatsApp de diversos países relataram instabilidade na plataforma de envio de mensagens nesta quarta-feira (1º). Houve registros de problemas para baixar fotos e áudios.

Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp tem no Brasil um de seus principais mercados. Crédito: Reprodução

No Twitter, a queixa principal foi a dificuldade de fazer download de mídias. Também há relatos sobre instabilidade na rede social Instagram, que pertence ao grupo Facebook.

Em nota, o Facebook diz que "mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para visualizar imagens em nossos aplicativos devido a um erro de rede". Afirma, ainda, que a questão foi resolvida e os aplicativos estão funcionando normalmente.

No site Down Dectector, que agrega reclamações de usuários ao redor do mundo, há um pico de notificações por volta das 18h20.

Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp tem no Brasil um de seus principais mercados.

ISOLAMENTO SOCIAL

A troca de mensagens em aplicativos do Facebook cresceu mais de 50% devido ao isolamento social imposto pelo avanço do coronavírus no último mês.

Em locais muito afetados pela doença, as videochamadas também dobraram. O Facebook afirma que, na Itália, as chamadas de grupo aumentaram 1.000% em um mês.