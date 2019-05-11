Walmart fecha vendas pela internet no Brasil

Walmart Crédito: Reprodução/Instagram

O Walmart anunciou a interrupção do seu serviço de vendas online no Brasil. A companhia deixa de operar nesta sexta-feira (10) seu ecommerce, que desde 2017 funcionava como marketplace (canal de venda de mercadorias de outros varejistas).

Em nota divulgada à imprensa, a companhia afirmou que "será descontinuada a operação de marketplace, que hoje representa uma parcela mínima das vendas totais da companhia". Além disso, a marca manterá "seu foco no atacado, clube de compras e no varejo físico, segmentos em que o Walmart Brasil enxerga enorme potencial de crescimento".

A decisão anunciada nesta sexta ocorre a partir de uma reformulação nas suas estratégias digitais que, segundo a empresa, pretende explorar a proposta omnichannel (convergência e integração de canais, para que o consumidor não sinta a diferença entre o serviço online e offline), que ainda será anunciada ao mercado.

Desde o surgimento em 2011, o site da marca funcionava como uma empresa independente das lojas físicas, inclusive os produtos vendidos na plataforma eram próprios do site. Em 2017, ao passar a operar apenas como marketplace, as empresas se uniram, ficando até no mesmo endereço.

Com o fim da operação online, foram demitidos 70 funcionários, do total de 90 responsáveis pela operação da plataforma. A companhia ainda não tem uma definição do que deve ocorrer com os outros 20.

Como a proposta da marca é integrar canais online e offline, é provável que no futuro a companhia tenha um novo canal de vendas online.

