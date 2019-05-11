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Comércio online

Walmart fecha vendas pela internet no Brasil

A decisão anunciada nesta sexta ocorre a partir de uma reformulação nas suas estratégias digitais

Publicado em 

11 mai 2019 às 11:59

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 11:59

Walmart Crédito: Reprodução/Instagram
O Walmart anunciou a interrupção do seu serviço de vendas online no Brasil. A companhia deixa de operar nesta sexta-feira (10) seu ecommerce, que desde 2017 funcionava como marketplace (canal de venda de mercadorias de outros varejistas).
Em nota divulgada à imprensa, a companhia afirmou que "será descontinuada a operação de marketplace, que hoje representa uma parcela mínima das vendas totais da companhia". Além disso, a marca manterá "seu foco no atacado, clube de compras e no varejo físico, segmentos em que o Walmart Brasil enxerga enorme potencial de crescimento".
A decisão anunciada nesta sexta ocorre a partir de uma reformulação nas suas estratégias digitais que, segundo a empresa, pretende explorar a proposta omnichannel (convergência e integração de canais, para que o consumidor não sinta a diferença entre o serviço online e offline), que ainda será anunciada ao mercado.
Desde o surgimento em 2011, o site da marca funcionava como uma empresa independente das lojas físicas, inclusive os produtos vendidos na plataforma eram próprios do site. Em 2017, ao passar a operar apenas como marketplace, as empresas se uniram, ficando até no mesmo endereço.
Com o fim da operação online, foram demitidos 70 funcionários, do total de 90 responsáveis pela operação da plataforma. A companhia ainda não tem uma definição do que deve ocorrer com os outros 20.
> Fundo negocia fatia do Walmart no Brasil
Como a proposta da marca é integrar canais online e offline, é provável que no futuro a companhia tenha um novo canal de vendas online.
Após ser adquirida pela empresa de investimento Advent, o Walmart Brasil passou a investir nas lojas físicas no atacado e no varejo. Nesta semana, o grupo também divulgou alterações nas estruturas das lojas da marca Maxxi Atacado para aumentar sua participação no segmento atacarejo, que engloba atacado e varejo.

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