Volume de serviços prestados sobe 0,6% em janeiro ante dezembro, diz IBGE

Resultado de janeiro, do volume de serviços prestados, ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast Crédito: Gazeta Online

O volume de serviços prestados subiu 0,6% em janeiro ante dezembro de 2019, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira (25) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O resultado de janeiro ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde queda de 0,3% a avanço de 1,0%, com mediana positiva de 0,35%.

Na comparação com janeiro do ano anterior, houve alta de 1,8% em janeiro, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões iam de expansão de 0,70% a aumento de 2,50%, com mediana positiva de 1,50%.

A taxa acumulada em 12 meses registrou alta de 1,0%.

Desde outubro de 2015, o IBGE divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Antes disso, o órgão anunciava apenas os dados da receita bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado.

Por esse indicador, que continua a ser divulgado, a receita nominal caiu 0,3% em janeiro ante dezembro de 2019.