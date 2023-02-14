Volkswagen vai suspender produção em fábricas no Brasil por falta de peças

A montadora Volkswagen decidiu suspender as atividades em três fábricas do Brasil por causa da falta de componentes. Nas unidades de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e São José dos Pinhais, no Paraná, a interrupção da produção será dos dias 22 de fevereiro a 3 de março. Os trabalhadores entram em férias coletivas.

Segundo a empresa, a paralisação já estava planejada desde o ano passado e faz parte da “estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”.

Fábrica da Volkswagen em Taubaté Crédito: Volkswagen/Divulgação

Os trabalhadores da fábrica de motores em São Carlos, no interior paulista, estarão em férias coletivas dos dias 20 de fevereiro a 1º de março.

As atividades da fábrica de automóveis em Taubaté seguem normalmente em fevereiro, com dois turnos de produção, segundo explicou a montadora. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, essa unidade produz o Polo Track, substituto do modelo Gol.

A indústria automotiva mundial enfrenta a falta de semicondutores desde 2021. Não é a primeira vez que a montadora paralisa a produção por falta de componentes. Em 2022, foram, pelo menos, duas interrupções, em maio e em junho.

No ABC, segundo a montadora, 3.062 funcionários da produção estarão em férias. Os demais trabalham normalmente. Atualmente, há 8 mil profissionais na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo, de acordo com dados do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.