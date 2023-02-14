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Férias coletivas

Volkswagen vai suspender produção em fábricas no Brasil por falta de peças

Paralisação já estava planejada desde o ano passado, de acordo com montadora, mas preocupa sindicato
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 fev 2023 às 16:04

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 16:04

A montadora Volkswagen decidiu suspender as atividades em três fábricas do Brasil por causa da falta de componentes. Nas unidades de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e São José dos Pinhais, no Paraná, a interrupção da produção será dos dias 22 de fevereiro a 3 de março. Os trabalhadores entram em férias coletivas.
Segundo a empresa, a paralisação já estava planejada desde o ano passado e faz parte da “estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”.
Fábrica da Volkswagen em Taubaté
Fábrica da Volkswagen em Taubaté Crédito: Volkswagen/Divulgação
Os  trabalhadores da fábrica de motores em São Carlos, no interior paulista, estarão em férias coletivas dos dias 20 de fevereiro a 1º de março.
As atividades da fábrica de automóveis em Taubaté seguem normalmente em fevereiro, com dois turnos de produção, segundo explicou a montadora. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, essa unidade produz o Polo Track, substituto do modelo Gol.
A indústria automotiva mundial enfrenta a falta de semicondutores desde 2021. Não é a primeira vez que a montadora paralisa a produção por falta de componentes. Em 2022, foram, pelo menos, duas interrupções, em maio e em junho.
No ABC, segundo a montadora, 3.062 funcionários da produção estarão em férias. Os demais trabalham normalmente. Atualmente, há 8 mil profissionais na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo, de acordo com dados do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Wellington Messias Damasceno, diretor administrativo do sindicato, diz que, mesmo com a parada já programada, a situação não é bem-vinda. "A gente torcia o tempo todo que não fosse necessário. Por mais programada que possa ser, não é uma parada bem-vinda."

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