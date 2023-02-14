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Em Santa Catarina

Homem agride companheira com Bíblia, grita 'Jesus é bom' e é preso

Homem foi preso após polícias flagrarem as agressões com a bíblia e ameaças com um facão; vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2023 às 11:45

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 11:45

Caso foi registrado na madrugada da segunda-feira (13); segundo Polícia Militar, homem usou bíblia para agredir mulher enquanto ameaçava vítima com facão
Caso foi registrado na madrugada da segunda-feira (13); segundo Polícia Militar, homem usou bíblia para agredir mulher enquanto ameaçava vítima com facão Crédito: Reprodução/Polícia Militar de Santa Catarina
Um homem foi preso em flagrante após usar uma bíblia e um facão para agredir e ameaçar a companheira, de 54 anos, na madrugada desta segunda (13).
O caso foi registrado em São Lourenço do Oeste (SC). Segundo a Polícia Militar, o acionamento foi feito às 0h45 por vizinhos do agressor, que ouviram a confusão.
No local, os policiais flagraram o homem segurando a Bíblia em uma das mãos e um facão em outra. Mesmo após a vítima perceber a presença dos PMs e sair de casa pedindo ajuda, o homem continuou cometendo as agressões.
O suspeito foi algemado e, segundo a polícia, ao ter a prisão em flagrante por lesão corporal declarada falou que: "Jesus é bom. Que tem um anjo com espada do começo do mundo".
Aos policiais, a mulher contou que morava com o homem há dois anos e disse que ele iniciou as agressões após ingerir bebida alcoólica. A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento para tratar os ferimentos. Ela não corre risco de morte.
A Bíblia e o facão foram apreendidos. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

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