Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PM da reserva mata empresário durante audiência de negociação de dívida
No Mato Grosso do Sul

PM da reserva mata empresário durante audiência de negociação de dívida

Antônio Caetano de Carvalho, 67, foi assassinado em uma audiência de conciliação no Procon; policial militar teria atirado contra o empresário por causa de uma dívida de R$ 630
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2023 às 08:38

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 08:38

Antônio Caetano de Carvalho, 66, foi assassinado durante audiência de conciliação
Antônio Caetano de Carvalho, 66, foi assassinado durante audiência de conciliação Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 67 anos foi assassinado durante uma audiência de conciliação no Procon de Mato Grosso do Sul na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações preliminares, um policial militar reformado de 53 anos teria atirado contra Antônio Caetano de Carvalho por uma dívida de R$ 630. A Polícia Civil está investigando o caso.
As atividades no Procon foram suspensas e devem retornar apenas na quarta-feira (15). O Governo de Mato Grosso do Sul disse, em nota, que "lamenta profundamente o ocorrido" e "se solidariza com familiares e amigos do empresário",
"A exigência do rigor da lei nas investigações e punição do culpado é o compromisso que assumimos com a sociedade sul-mato-grossense. Por fim, reforçamos que daremos todo suporte psicológico necessário aos servidores do órgão", diz comunicado.
Antônio gerenciava a empresa Aliança Só Hilux, especializada em automóveis. A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) lamentou a morte do empresário e diretor da entidade.
"A ACICG manifesta suas condolências aos familiares e amigos neste momento de pesar", diz comunicado.
Amigos também prestaram homenagens ao empresário pelas redes sociais. "Você sempre teve a minha admiração por sempre me passar a imagem de um homem humilde e um profissional centrado e coerente", escreveu um amigo. "A atitude covarde desse homem acabou com sua vida e de sua família, e deixou a todos nós perdidos no sentimento de perda. Ainda não acredito."
Outro amigo ainda falou sobre a indignação das circunstâncias do assassinato. "Como explicar que uma pessoa com feitos maravilhosos para Campo Grande, uma história de vida empreendedora, com atuação em diversos segmentos sociais e comerciais, pode ser covardemente assassinada dentro de uma instituição pública, como o Procon", escreveu ele.
O nome do policial não foi divulgado e, por esta razão, a reportagem não localizou a respectiva defesa. Ele ainda não foi localizado pelas autoridades.
A reportagem questionou a Polícia Civil sobre quem é o responsável pela dívida, mas não obteve retorno.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para um posicionamento, mas não obteve retorno. O texto será atualizado assim que houver manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Polícia Militar Mato Grosso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados