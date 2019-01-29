Home
>
Economia (BR)
>
Verão 2019 tem febre de canudinhos de inox

Verão 2019 tem febre de canudinhos de inox

Enquanto redes restaurantes e eventos com preocupação ambiental substituem os tubos plásticos por canudos biodegradáveis de papel, mais baratos, algumas empresas apostam nos duráveis de inox