Venda de portos no ES vai atrair investimentos e gerar empregos

Portocel na Barra do Riacho Crédito: Divulgação

privatização dos portos públicos do Estado deve atrair empresas, aumentar os investimentos no setor logístico capixaba e gerar empregos. É isso o que apontam especialistas em infraestrutura.

De acordo com o presidente do Conselho Temático de Infraestrutura e Energia (Coinfra), da Findes, Wilmar Barroso, a transferência da gestão pode trazer diversos benefícios para o Estado.

“A transferência da gestão dos portos para a iniciativa privada – seja por meio de privatização, seja por concessão – tende a destravar investimentos, incrementar exportações e importações, gerar empregos. Nós, do Coinfra, nos manifestamos a favor dessa mudança”, afirma Barroso.

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) é responsável pela administração de portos na Grande Vitória e em Aracruz. O de Aracruz – localizado em Barra do Riacho –, caso privatizado, pode ser muito melhor utilizado, segundo avalia o representante da Findes.

“A gente já tinha se manifestado a favor da concessão de Barra do Riacho. É um porto que tem um grande potencial, já que tem uma ligação ferroviária e possibilidade de grande melhoria do ramal rodoviário”, comentou.

Já a professora Andreia Coutinho, coordenadora gestão portuária da UVV, avalia que passar os portos para a iniciativa privada pode representar dois lados de uma mesma moeda.