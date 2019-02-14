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Infraestrutura

Venda de portos no ES vai atrair investimentos e gerar empregos

Concessão à iniciativa privada será importante para destravar projetos logísticos para o Estado
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

13 fev 2019 às 23:20

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 23:20

Portocel na Barra do Riacho Crédito: Divulgação
A privatização dos portos públicos do Estado deve atrair empresas, aumentar os investimentos no setor logístico capixaba e gerar empregos. É isso o que apontam especialistas em infraestrutura.
De acordo com o presidente do Conselho Temático de Infraestrutura e Energia (Coinfra), da Findes, Wilmar Barroso, a transferência da gestão pode trazer diversos benefícios para o Estado.
“A transferência da gestão dos portos para a iniciativa privada – seja por meio de privatização, seja por concessão – tende a destravar investimentos, incrementar exportações e importações, gerar empregos. Nós, do Coinfra, nos manifestamos a favor dessa mudança”, afirma Barroso.
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) é responsável pela administração de portos na Grande Vitória e em Aracruz. O de Aracruz – localizado em Barra do Riacho –, caso privatizado, pode ser muito melhor utilizado, segundo avalia o representante da Findes.
“A gente já tinha se manifestado a favor da concessão de Barra do Riacho. É um porto que tem um grande potencial, já que tem uma ligação ferroviária e possibilidade de grande melhoria do ramal rodoviário”, comentou.
Já a professora Andreia Coutinho, coordenadora gestão portuária da UVV, avalia que passar os portos para a iniciativa privada pode representar dois lados de uma mesma moeda.
“Pode ser muito bom para a atração de investimentos e alavancar os portos. Por outro lado, se os portos forem comprados ou concedidos a um concorrente próximo, pode fazer com que a movimentação de cargas reduza consideravelmente e tire a competitividade existente intraportos”, argumentou a professora.

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